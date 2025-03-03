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Biruni Üniversitesi, uluslararası en kapsamlı medikal estetik kursuna ev sahipliği yapacak

Biruni Üniversitesi, uluslararası en kapsamlı medikal estetik kursuna ev sahipliği yapacak
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Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi Bölümü, 8-9 Mart tarihlerinde gerçekleştirilecek olan 'Medikal Estetik Kursu'na ev sahipliği yapacak. 12 farklı ülkeden doktorların katılımıyla uluslararası bir boyut kazanacak ve Türkiye'de uluslararası düzeyde en geniş kapsamlı medikal estetik kursu olacak. Kurs, katılımcılara medikal estetik alanındaki en son teknikleri ve uygulamaları öğretmek amacıyla düzenleniyor. Etkinlik, global çapta bir etkileşim ortamı oluşturacak.

Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi Bölümü, 8-9 Mart tarihlerinde, kadavra üzerinde gerçekleştirilecek olan 'Medikal Estetik Kursu'na ev sahipliği yapacak. Etkinlik, 12 farklı ülkeden doktorların katılımıyla uluslararası bir boyut kazanacak ve Türkiye'de uluslararası düzeyde en geniş kapsamda yapılan medikal estetik kursu olma özelliği taşıyacak.

MEDİKAL ESTETİKTE ULUSLARARASI BULUŞMA

Kurs, katılımcılara medikal estetik alanındaki en son teknikleri ve uygulamaları öğretmek amacıyla düzenleniyor. Eğitimin içeriği, anatomi bilgisi üzerine derinlemesine odaklanarak, katılımcıların klinik becerilerini en üst düzeye çıkarmalarına yardımcı olacak.

12 ÜLKEDEN DOKTORLAR BİR ARAYA GELECEK

Bu Etkinlik, Mısır, Letonya, Arnavutluk, Endonezya, Kosova, Yunanistan, Kazakistan, Özbekistan, Ukrayna, Türkmenistan, Gürcistan ve Kırgızistan'dan gelen uzman doktorların bir araya gelmesiyle, global çapta bir etkileşim ortamı oluşturacak. Biruni Üniversitesi, bu etkinlik ile sadece yerel değil, aynı zamanda uluslararası alanda da tıp ve medikal estetik eğitimine katkıda bulunmayı hedefliyor. Katılımcılar, kurs boyunca uygulamalı eğitimler ve akademik içerikler ile medikal estetik alanında derinlemesine bilgi edinme fırsatı bulacaklar.

Bu etkinlik, Anatomi Bölümünün global alandaki etkinliğini ve Biruni Üniversitesi'nin eğitimdeki liderliğini pekiştiren bir adım olacak.

Haberler.com / Musa Kara - Eğitim
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