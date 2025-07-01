Birinci sınıfa giden çocuğuna sorulan soru babayı öfkelendirdi

Birinci sınıfa giden çocuğuna sorulan soru babayı öfkelendirdi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Birinci sınıfa giden çocuğuna sorulan soru babayı öfkelendirdi
Haber Videosu

Bir baba, birinci sınıfa giden çocuğuna yöneltilen zor bir soruya sosyal medyada tepki gösterdi. "Böyle soru mu olur?" sözleriyle dikkat çeken video kısa sürede gündem oldu.

Bir baba, birinci sınıfa giden çocuğuna yöneltilen sorunun zorluk seviyesine sosyal medya üzerinden çektiği videoyla tepki gösterdi.

"BÖYLE SORU MU OLUR YA!"

Videoda baba, çocuğunun ders kitabındaki bir soruyu kameraya göstererek "1. sınıf öğrencisine sordukları soruya bakın ya! Bilin bakalım haydi… Böyle soru mu olur ya!" sözleriyle yaşadığı şaşkınlığı ve tepkisini dile getirdi.

Kaynak: Haberler.com / Eğitim
Türkiye'nin mobilya devi İstikbal satılıyor

Türkiye'nin mobilya devi satılıyor
Haberler.com
500

Yorumlar (16)

Haber Yorumlarıayşe gül:

O soru çok basit bir soru aslında. Okula düzenli devam eden çocuk, yukarıda verilen hecelerin harflerine denk gelen rakamları sorudaki hecenin harflerine karşılık yazması gerektiğini ilk 10 saniyede anlar. Ofkelenme babası çocugun senin gibi tiktokcu olmasın diye öğretiliyor zaten bunlar.

Yorum Beğen198
Yorum Beğenme28
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıM.k.:

Allahım akıl versin babaya. ben zeka yoksunuyum demiyordaaa... maksat reklamolsun. konuyu öğrenmeden sorulara bakarsan cahil cahil laf söylersin

Yorum Beğen116
Yorum Beğenme12
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıBen K:

Babadan anlaşıldığı üzere en az bir nesil eğitimsizliğe kurban gitmiş :(

Yorum Beğen63
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıKartal Doğan:

Onları okulda öğrenmiştir çocuklar, şimdiki çocuklar bizden zeki rahat olun. Sene 2025 olmuş, Çin ile rekabeti "Ali topu tut" ile yapacak değiliz..

Yorum Beğen61
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSerkan:

173

Yorum Beğen18
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Tüm 16 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çağatay Ulusoy'dan sezon finali sonrası radikal imaj değişikliği

Finalden hemen sonra gelen değişim gündem oldu
Almanya'da domates 20 euro mu? Mustafa Sandal markete gidip etiketleri çekti

Almanya'da domates 20 euro mu? Ünlü sanatçı üşenmeyip markete gitti
İşte otomobilin içinde can veren 4 gencin son anları

İşte otomobilde can veren 4 gencin son anları
Leman: Mazlum Müslüman halkın haklılığı çizilmek istendi

İnfial yaratan çirkin karikatür için Leman'dan açıklama geldi
30 yaşında hayatını kaybeden Nihal Candan'ın annesinden yürek yakan paylaşım

Gelinlik giydiği fotoğrafı ilk kez paylaştı! Yazdığı not yürek yaktı
Tammy Abraham İstanbul'a geliyor! İşte uçağın iniş saati

KAP geldi! Dünyaca ünlü yıldız Beşiktaş için yola çıktı
Osimhen'in futbol oynadığı saha gündem oldu

Görüntüdeki ismin kim olduğunu duyunca şok olacaksınız
Market alışverişine giden kadın, poşeti gösterip isyan etti: Biz ülkece ne yaşıyoruz?

Market alışverişine giden kadın, poşeti gösterip isyan etti
Neden küstüğünü ilk kez anlattı! Ayşe Ekiz'den Beyza Huri Aydın hakkında bomba iddia

Ayşe Ekiz'den Beyza Huri Aydın hakkında bomba iddia
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.