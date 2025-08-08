Bir gecede cahil kalan şehzade, diplomasını 29 dakikada almış

Bir gecede cahil kalan şehzade, diplomasını 29 dakikada almış
II. Abdülhamid'in torunu Osmanoğlu'na İnönü Üniversitesi'nden verilen sahte tarih diplomanın detayları ortaya çıktı. Eski bir mezunun bilgileri silinip oluşturulan sahte diploma 16 Ağustos 2024 saat 17.20'de YÖK sistemine eklendi. Osmanoğlu 17.49'da e-Devlet'ten diplomayı kontrol etti.

Sahte diploma soruşturması kapsamında II. Abdülhamid'in 4. kuşak torunu Abdülhamid Kayıhan Osmanoğlu'nun İnönü Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü'nden aldığı lisans diploması 3 Ağustos 2025 tarihinde iptal edildi. Diplomasının iptalinden sonra bir açıklama yapan Osmanoğlu, "Asalet, iftiraya cevap vermez" ifadesini kullandı.

AYRINTILARI ORTAYA ÇIKTI

Sahte belge çetesi davasının ek klasörlerinde yer alan tutanaklar, skandalın ayrıntılarını gözler önüne serdi. Soruşturma kapsamında mağdur üniversitelerin log kayıtları incelenirken, yapılan usulsüzlüklerin hangi saatlerde gerçekleştirildiği de tespit edildi. Araştırma tutanağına göre; çete üyeleri İnönü Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanı'na ait e-imzayı kopyalayarak 16 Ağustos 2024 saat 17.20'de sisteme girdi.

BİLGİLERİ DEĞİŞTİRMİŞLER

Burada 18 Eylül 2000'de kayıt yaptıran ve 3 Temmuz 2004'te mezun olan H.H.A. isimli kişinin TC kimlik numarası ve adı, Abdülhamid Kayıhan Osmanoğlu'nun bilgileriyle değiştirildi. Hürriyet'ten Mesut Hasan Benli'nin paylaştığı bilgilere göre; Öğrenci kartına Osmanoğlu'nun fotoğrafı yerleştirilirken, eski kayıtlarda yer alan "danışman" bilgisi ve "bakaya" olarak görünen askerlik durumu ise değiştirilmedi. Böylece sahte mezuniyet kaydı, sistemdeki eski bilgilerin üzerine inşa edildi.

29 DAKİKADA DİPLOMAYI ALDI

Belgelerde, Osmanoğlu adına düzenlenen sahte diplomanın aynı gün saat 17.20'de YÖK sistemine eklendiği, Osmanoğlu'nun da 17.49'dan itibaren e-Devlet üzerinden mobil internet bağlantısıyla defalarca yükseköğretim mezun belgesi sorgulaması yaptığı kaydedildi.

Kaynak: Haberler.com / Eğitim
Yorumlar (16)

Haber Yorumlarıcaner_cubukcu:

sıfatını skeyim

Yorum Beğen81
Yorum Beğenme13
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıBülent Bey:

Sahtekar, karakteri bozuk. Bu tiplemelere lütfen itibar etmeyin. Bunlar okkabaz, tiyatrocu. Cahillerin çok olduğu ortamda bunlar türerler. Dünyanın hiçbir ülkesinde bu pislikler olmaz. Kendimize gelmemiz lazım

Yorum Beğen63
Yorum Beğenme6
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıCHP Savar:

bu adam bunu yapıyorsa millet 31 ceker

Yorum Beğen49
Yorum Beğenme5
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHACI MEHMET ÖZLEN:

Dedeside millete ait devlet arazilerini üzerine tapu etmişti. Bugün bile hala Abdulhamit üzerine eski Osmanlı topraklarında tapular çıktığı söyleniyor. Tahttan indiğinde bile bu toprakları devlete iade etmemiş. Resmen milletin malına çökmüş. Soya çekim. İşin garibi ise milletin hala bunları kutsal bir soy zannetmesi. Çok dindar insanlarmış gibi görmesi. Sadece insan olduklarının farkında olmamaları. Dine enbüyük zararı verenlerin din kisvesi altına saklanan ve dinden çıkar elde edenler olması.

Yorum Beğen29
Yorum Beğenme7
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıBozkurtlar Diriliyor:

dün ötüp duruyordu bu iftirayı atanları şöyle yapacam böyle yapacam diye. Noldu?... Sahte şehzade... Sen kim Abdulhamid kim?

Yorum Beğen33
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
