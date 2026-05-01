Bingöl'den TÜBİTAK Türkiye finallerinde büyük başarı: 2 derece elde edildi

TÜBİTAK 2204-A Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Türkiye Finalleri'nde Bingöl, biri birincilik olmak üzere iki önemli derece elde etti.

27-30 Nisan 2026 tarihleri arasında Ankara'da düzenlenen 57. TÜBİTAK 2204-A Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması Türkiye Finalleri'nde Bingöl'ü temsil eden projeler büyük başarıya imza attı. Daha önce 20 projeyle Malatya Bölge Finali'ne katılan Bingöl, bu projelerden 4'ünün bölge birincisi olmasıyla Türkiye finallerine yükselmişti. Finalde Yunus Emre Anadolu Lisesi öğrencileri, "Kanser Tanısında Genetik ve Morfolojik Verilerin Voronoi Diyagramları ile Topolojik Modelleme ve Analizi" adlı projeleriyle Matematik/Genetik ve Biyoteknoloji alanında Türkiye birincisi oldu. Danışman öğretmen Hülya Buyankara rehberliğinde hazırlanan projede öğrenciler Hümeyra Ayaz, Hayrünnisa Özbilek ve Emine Çelik yer aldı.

Karşıyaka Anadolu Lisesi öğrencileri ise "Robofeeder - AI Göz ve Ses Takipli Yapay Zeka Destekli Hibrit Beslenme Asistanı" projesiyle Teknolojik Tasarım/Erişilebilir Yaşam Teknolojileri alanında Türkiye ikinciliği elde etti. Bingöl STEM ve Bilim Merkezi danışmanlığında hazırlanan projede danışman öğretmen Ahmet Bağbars, öğrenciler Yiğit Eymen Çakan ve Mehmet Civan Korkmaz görev aldı.

İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Özel, elde edilen başarıların Bingöl'ün eğitim alanındaki yükselişini gösterdiğini belirterek projelerde emeği geçen öğrenci, öğretmen ve idarecileri tebrik etti. - BİNGÖL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı