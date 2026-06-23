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Bilecikli öğrenciler Erasmus+ ile İtalya'da uluslararası deneyim yaşadı

Bilecikli öğrenciler Erasmus+ ile İtalya'da uluslararası deneyim yaşadı
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Bilecikli öğrenciler, Erasmus+ programı kapsamında İtalya'nın Rimini şehrinde 5 günlük eğitime katılarak yabancı dil becerilerini geliştirdi ve kültürel etkileşimde bulundu.

Bilecikli öğrenciler Erasmus+ programı kapsamında İtalya'da düzenlenen 5 günlük eğitim ile uluslararası deneyim yaşadı.

Bilecik İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen Erasmus+ Okul Eğitimi Akreditasyonu kapsamında öğrenciler, İtalya'nın Rimini şehrinde yer alan Scuole Paritarie Maestre Pie okulunda gerçekleştirilen grup hareketliliğine katıldı. Program süresince öğrenciler, 'dil arkadaşı' sistemi ve çeşitli etkileşim etkinlikleriyle İtalyan akranlarıyla İngilizce iletişim kurarak yabancı dil becerilerini geliştirdi. Gruplarda yürütülen proje ve problem çözme çalışmalarıyla işbirliği ve takım çalışması becerilerini güçlendiren öğrenciler, hazırladıkları sunumları İngilizce olarak sundu. Kültürel etkileşim etkinliklerinde öğrenciler kendi kültürlerini tanıtarak farklı ülkelerle karşılaştırmalar yaptı. Tüm süreç boyunca İngilizceyi aktif iletişim dili olarak kullanan öğrenciler, Avrupa eğitim ortamında önemli kazanımlar elde etti.

Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Serdal Şimşek, "Erasmus+ Okul Eğitimi Akreditasyonu kapsamında öğrencilerimizin İtalya'da gerçekleştirdiği bu uluslararası hareketlilik, onların akademik gelişimlerinin yanı sıra kültürel ufuklarını da genişleten son derece değerli bir deneyim olmuştur. Öğrencilerimizi ve emeği geçen tüm öğretmenlerimizi tebrik ediyorum" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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