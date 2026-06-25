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BŞEÜ'den Ömer Halisdemir Üniversitesi ile iş birliği

BŞEÜ'den Ömer Halisdemir Üniversitesi ile iş birliği
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Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi ile Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi arasında eğitim, araştırma ve akademik faaliyetleri kapsayan üç yıllık iş birliği anlaşması imzalandı.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Ömer Halisdemir Üniversitesi ile iş birliği anlaşması imzaladı.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi ile Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi arasında eğitim, araştırma ve akademik faaliyetleri kapsayan kapsamlı bir iş birliği anlaşmasına gidildi. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı ile Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu tarafından imzalanan protokol kapsamında iki kurum arasında eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve akademik faaliyetlerde ortak çalışmalar yürütülmesi hedefleniyor. Üç yıl süreyle geçerli olacak anlaşma ile yaz okulu programları, ortak dersler ve çift diploma uygulamaları gibi akademik müfredat geliştirme çalışmalarının karşılıklı olarak teşvik edileceği belirtildi. Ayrıca ortak proje, araştırma ve bilimsel yayınların yapılması, kongre, sempozyum, konferans gibi etkinliklerin düzenlenmesi de protokolün önemli başlıkları arasında yer aldı. Protokol kapsamında öğrenci ve öğretim elemanı değişim programları, kısa süreli bilimsel stajlar ile lisans ve lisansüstü düzeyde değişim imkanlarının yanı sıra kültürel ve sportif faaliyetlerin de destekleneceği kaydedildi. Anlaşmanın Mevlana Değişim Programı çerçevesindeki iş birliklerine de katkı sunması bekleniyor.

Rektör Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, "Üniversitemiz ile Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi arasında imzalanan bu protokolün, akademik iş birliğimizi güçlendireceğine ve bilimsel üretkenliğe önemli katkı sağlayacağına inanıyoruz" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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