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Bilecik’te Velilere Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli eğitimi verildi

Bilecik’te Velilere Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli eğitimi verildi
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Bilecik’te Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında velilere eğitim verildi.

Bilecik'te Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında velilere eğitim verildi.

Eğitim öğretim yılı başında düzenlenen veli eğitimlerinin ilki Atatürk İlkokulu'nda gerçekleştirildi. Uzman Klinik Psikolog Özkan Şenol tarafından verilen eğitime veliler ve öğretmenler katıldı. Programda çocukların gelişimi ve eğitim sürecine ilişkin bilgiler paylaşılırken, aile-okul-öğretmen iş birliğinin önemine dikkat çekildi. Programa Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Serdal Şimşek de katılarak veliler ve öğretmenlerle bir araya geldi.

Serdal Şimşek, "Çocuklarımızın eğitim yolculuğunda ailelerimizin ve öğretmenlerimizin iş birliği büyük önem taşıyor. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında gerçekleştirilen bu çalışmalarla çocuklarımızın akademik gelişimlerinin yanı sıra sosyal ve duygusal gelişimlerini de desteklemeyi hedefliyoruz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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