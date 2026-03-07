Haberler

Sınıf öğretmeni arabasında ölü bulundu

Sınıf öğretmeni arabasında ölü bulundu
Güncelleme:
Bilecik'in Söğüt ilçesinde park halindeki bir kamyonetin içinde hareketsiz duran bir kişi tespit edildi. Şahsın, Küre Köyü'nde Dursun Fakıh İlkokulu'nda sınıf öğretmeni olan Erol Küçük olduğu anlaşıldı. İlk belirlemelere göre Küçük'ün kalp krizinden öldüğü tahmin ediliyor.

  • Bilecik'in Söğüt ilçesinde sınıf öğretmeni Erol Küçük, park halindeki aracında ölü bulundu.
  • Erol Küçük, Dursun Fakıh İlkokulu'nda sınıf öğretmeni olarak görev yapıyordu.
  • İlk belirlemelere göre ölüm nedeni kalp krizi olarak tahmin ediliyor.

Bilecik'te bir sınıf öğretmeni aracında ölü olarak bulunurken, olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı. Olay; Bilecik'in Söğüt ilçesi Orta Mahalle Eskişehir Caddesi üzerinde park halindeki 26 AID 974 plakalı kamyonet içerisinde hareketsiz duran bir şahsı gören vatandaşlar durumu hemen 112'ye haber verdi .

Sınıf öğretmeni arabasında ölü bulundu

İLK BELİRLEMELERE GÖRE ÖLÜM NEDENİ, KALP KRİZİ

Olay yerine acil servis ekipleri geldiğinde şahsın öldüğü tespit edildi. Şahsın ilçeye bağlı Küre Köyü'nde eğitim veren Dursun Fakıh İlkokulu'nda sınıf öğretmeni olan Erol Küçük olduğu tespit edildi. Küçük'ün cansız bedeni Olay Yeri İncele Ekipleri'nce yapılan çalışma ardından Söğüt İlçe Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Şahsın ilk belirlememe göre kalp krizinden öldüğü tahmin edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekim Devrim Manduz
