Haberler

Bilecik'te öğrenciler kampüs konseriyle unutulmaz anlar yaşadı

Bilecik'te öğrenciler kampüs konseriyle unutulmaz anlar yaşadı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Osmaneli Kampüsü'nde düzenlenen kampüs konseri, öğrencilerin yeteneklerini sergilediği coşkulu bir etkinlikte gerçekleşti. Profesyonel performanslarla dolu bu konser, katılımcılara unutulmaz anlar yaşattı.

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Osmaneli Kampüsü'nde Okul Orkestrası tarafından kampüs konseri düzenlendi.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Osmaneli Kampüsü'nde gerçekleştirilen Kampüs Konserleri etkinliği, Osmaneli Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Ali Paylan, akademisyenler ve öğrencilerin yoğun katılımıyla coşkulu bir atmosferde yapıldı. Öğrencilerin özenle hazırladığı Okul Orkestrası Konseri, katılımcılara unutulmaz anlar yaşattı. Konserde sahne alan Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Endüstriyel Tasarım Bölümü öğrencisi İrem Sevinçli, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı öğrencisi Muhammet İlbey Başalan ile Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü öğrencisi Sude Sıla Güllü performanslarıyla izleyenlere müzik ziyafeti sundu. Orkestrada enstrümanlarıyla yer alan Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğrencisi Beria Paksoy, Meslek Yüksekokulu Kontrol ve Otomasyon Programı öğrencileri Yusuf İslam Saydam ve Ali Muharrem Özkan ile Fen Fakültesi İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri Bölümü öğrencisi Seyed Pouya Abin ise sergiledikleri performansla büyük alkış aldı.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, etkinliğin öğrencilerin sanatsal yönlerini geliştirmesine katkı sağladığı ve kampüs yaşamına renk kattığını belirtti. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Muhittin Böcek, oğlu ve gelininin mal varlıklarına el konuldu

Tutuklu belediye başkanı, oğlu ve gelininin mal varlıklarına el kondu
Mevlüt Çavuşoğlu'nun kardeşi ofisinde silahla vurulmuş halde bulundu

Mevlüt Çavuşoğlu'nun kardeşi silahla vurulmuş halde bulundu
Hürmüz'de kriz büyüyor! İran gemi trafiğini düzenlemek için yeni sistem başlattı

Trump'ın geri adımına İran'dan tokat gibi yanıt! Yeni sistem devrede
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Büyükelçi Serdar Kılıç: Ermenistan ile sınır açılmaya hazır noktaya geldi sayılır

Tarihi gelişme! Türkiye'nin o ülkeyle sınırı açılıyor
Hüseyin Çelik'ten tartışma yaratacak öneri: Tunceli'nin adı değiştirilsin

Çelik'ten tartışma yaratacak öneri: O ilimizin adı değiştirilsin

Trump'ın Hürmüz kararı petrol fiyatlarını düşürdü

Trump'ın kararı piyasaları sarstı
TikTok'ta skandal yayın! Emniyet baskın yaptı, gerçek çok başka çıktı

TikTok'ta skandal yayın! Emniyet baskın yaptı, gerçek başka çıktı
Büyükelçi Serdar Kılıç: Ermenistan ile sınır açılmaya hazır noktaya geldi sayılır

Tarihi gelişme! Türkiye'nin o ülkeyle sınırı açılıyor
CHP'nin 'mutlak butlan' davasında 5. duruşma bugün başlıyor

CHP'nin "mutlak butlan" davasında kritik gün
PKK adını değiştirdi! Öcalan için de çağrı yaptılar

PKK adını değiştirdi! İşte yeni ismi