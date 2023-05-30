Bilecik'te Kazanım Değerlendirme Sınavı'nda il şampiyonu olan öğrenciler ödüllendirildi

Bilecik İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen Kazanım Değerlendirme Sınavı'nda il şampiyonu olan öğrenciler büyük başarı elde ettiler. Şampiyon öğrenciler İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Demir ile birlikte İlçe Kaymakamı Adem Öztürk'ü ziyaret ederek başarı belgesi ve çeşitli hediyeler aldılar.

Bilecik İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen Kazanım Değerlendirme Sınavı'nda il şampiyonu olan öğrenciler büyük başarı elde ettiler.

Bütün soruları bilerek eksiksiz bir şekilde tam puan alan ve il birincisi olan Bozüyük Yavuz Sultan Selim Ortaokulu 6. Sınıf Öğrencisi Tuğbanur Bozkurt, Bozüyük Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu 6. Sınıf Öğrencisi Emin Kağan Tuzcu, Bozüyük Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu 7. Sınıf Öğrencisi Ahmet Eymen Koç ve Bozüyük Fen Lisesi 9. Sınıf Öğrencisi Burak Efe; İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Demir ile birlikte İlçe Kaymakamı Adem Öztürk'ü ziyaret ettiler. İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Demir ve Kaymakam Adem Öztürk, şampiyon öğrencilere başarı belgesi ve çeşitli hediyeler takdim ettiler.

Kaymakam Öztürk, öğrencilerin bu başarısını kutlayarak eğitim öğretim hayatlarında başarılar diledi. Ziyarette Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu Müdürü Ahmet Kara, Yavuz Sultan Selim Ortaokulu Özcan Canpolat ve Fen Lisesi Müdür Vekili Levent Sağıroğlu hazır bulundu. - BİLECİK