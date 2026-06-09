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BŞEÜ, NAFSA 2026 Uluslararası Eğitim Fuarı'nda yerini aldı

BŞEÜ, NAFSA 2026 Uluslararası Eğitim Fuarı'nda yerini aldı
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Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, ABD'de düzenlenen NAFSA 2026 Uluslararası Eğitim Fuarı'nda ücretsiz stant açarak tanıtım faaliyetlerinde bulundu ve ikili iş birlikleri görüşmeleri yaptı.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ), NAFSA 2026 Uluslararası Eğitim Fuarı'nda yer aldı.

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Florida eyaletinde düzenlenen dünyanın en prestijli yükseköğretim ve uluslararasılaşma etkinliklerinden biri olarak kabul edilen NAFSA 2026 Annual Conference & Expo kapsamında BŞEÜ, Türkiye Ulusal Ajansı'ndan elde ettiği ücretsiz stant açma hakkı ile fuarda temsil edildi. Uluslararası İlişkiler Ofisi Koordinatörlüğü tarafından yürütülen proje faaliyetleri ve elde edilen çıktılar doğrultusunda fuara katılan üniversite, dünyanın farklı ülkelerinden gelen üniversite temsilcileri, akademisyenler ve eğitim uzmanlarıyla bir araya gelerek tanıtım faaliyetlerinde bulundu.

Etkinlik kapsamında gerçekleştirilen ikili görüşmelerde öğrenci ve personel hareketliliği, yeni iş birliği fırsatları ve ortak proje çalışmaları ele alındı. BŞEÜ'nün eğitim, araştırma ve uluslararasılaşma vizyonu katılımcılara aktarılırken, mevcut iş birliklerinin güçlendirilmesi ve yeni ortaklıkların kurulmasına yönelik temaslar gerçekleştirildi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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