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Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Şimşek ortak yazılı sınav toplantısına katıldı

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Ortak Yazılı Sınav Sistemi'nin tanıtım toplantısı, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Ömer Faruk Yelkenci başkanlığında çevrim içi yapıldı. Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Serdal Şimşek'in katıldığı toplantıda uygulama süreçleri ve ölçme-değerlendirme çalışmaları ele alındı.

Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Serdal Şimşek, ortak yazılı sınav sisteminin uygulama süreçlerinin ele alındığı tanıtım toplantısına katıldı.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında geliştirilen Ortak Yazılı Sınav Sistemi'nin tanıtım toplantısı, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Ömer Faruk Yelkenci başkanlığında, Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürü Dr. Erdal Kılınç'ın katılımıyla çevrim içi gerçekleştirildi. Toplantıda sistemin uygulama süreçleri ve ölçme-değerlendirme çalışmaları hakkında bilgilendirme yapıldı. Eğitimde ölçme ve değerlendirme süreçlerinin daha etkili, tutarlı ve nitelikli yürütülmesine yönelik çalışmalar ele alındı.

Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Serdal Şimşek, "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli doğrultusunda ölçme ve değerlendirme süreçlerinin niteliğinin artırılması büyük önem taşıyor. Ortak yazılı sınav sisteminin uygulama süreçlerini yakından takip ederek eğitimde kaliteyi artırmaya yönelik çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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