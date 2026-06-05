BEUN'de dereceye giren öğrenciler mezuniyet coşkusu yaşadı

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEUN) 2025-2026 Akademik Yılı'nda fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarını dereceyle bitiren öğrenciler için mezuniyet töreni düzenlendi.

BEUN Sezai Karakoç Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen törende, akademik başarılarıyla öne çıkan mezunlara diplomaları takdim edildi. Etkinlikte, Devlet Konservatuvarı Çalgı Yapımı ve Onarım Bölümü son sınıf öğrencisi Furkan Bostancıoğlu, akademisyenlerle birlikte mini bir konser verdi. Mezuniyetinde sahnede türküler seslendiren Bostancıoğlu, "Özellikle mezun olurken sahnede olmayı ben de biraz istedim hocalarımdan. Sağ olsunlar, onlar da bana eşlik ettiler. Ufak bir dinletiydi. Daha büyük konserler de yapmıştık ancak bu konser benim için çok gurur verici ve çok güzeldi" ifadelerini kullandı.

Törenin açılış konuşmasını yapan BEUN Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, emeğin ve bilginin önemine vurgu yaparak şunları kaydetti:

"Hep birlikte bugün bu salonda emeğin karşılık bulduğu, gayretin taçlandığı müstesna bir ana şahitlik etmenin kıvancını yaşıyoruz. Düşünceleriyle yüzyıllardır insanlığın yolunu aydınlatan Mevlana der ki, 'İnsan ancak çalıştığını kazanır.' Bugün burada bulunan her bir öğrencimiz, okudukları programları derece ile bitirerek bu sözün en güzel örneğini bizlere göstermişlerdir. Başarı tesadüflerin değil, emek verenlerin nasibidir. Fedakarlık göstermeden, uykusuz kalınmadan, hedeflerimize inanmadan zirveye ulaşamayız. Gayreti anlamlı kılan ve insanı başarıya ulaştıran en büyük güç bilgidir."

Konuşmaların ardından üniversiteyi birincilikle bitiren Psikoloji Bölümü öğrencisi Lütfullah Kılıç'a diploması ve hediyesi, Rektör Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer ile Zonguldak Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Kapağan tarafından takdim edildi. Üniversite ikincisi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü öğrencisi Melike Nur Bulut olurken, Tıp Fakültesi öğrencisi Perihan Ecem Çıtlak ise okulu üçüncülükle tamamladı.

Dereceye giren diğer öğrencilere diplomalarının ilgili dekanlar ve müdürler tarafından verilmesinin ardından, üniversite birincisi yaş kütüğüne ismini çaktı. Tören, mezun öğrencilerin protokol üyeleriyle birlikte kep atması ve aileleriyle hatıra fotoğrafı çektirmesiyle sona erdi. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı