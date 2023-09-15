Belçika'da Zorunlu Cinsellik Eğitimi Tartışmaları: Veliler Okulları Ateşe Verdi

Belçika'da Fransızca konuşulan bölgelerde başlatılan zorunlu cinsellik eğitimiyle ilgili tartışmalar devam ederken, öfkeli velilerin okulları ateşe verdiği iddia ediliyor. Polis, olaylarla ilgili soruşturma başlattı.

Belçika'da Fransızca konuşulan bölgedeki okullarda başlatılacak zorunlu cinsellik eğitimiyle ilgili tartışmalar sürerken bazı öfkeli velilerin okulları ateşe verdiği öne sürüldü.

Resmi haber ajansı Belga'ya göre, Montignies-sur-Sambre kentindeki "(Ecole) des Cites" Okulunda dün gece geç saatte yangın çıktı.

Hafta başında da Charleroi kentinde 4 okul arka arkaya ateşe verilmişti.

Polis, ilk 4 yangınla ilgili olarak zorunlu cinsellik eğitimine tepki gösteren velilerle bağlantı şüphesiyle soruşturma yürütüyor.

Belçika'da tüm sınıflar için cinsellik eğitimini öngören bir düzenleme 2012'den beri bulunuyor. Bu eğitim Flamanca konuşulan bölgede halihazırda zorunluyken, Fransızca konuşan toplumun yaşadığı, başkent Brüksel ve Valonya bölgelerinde okulların inisiyatifine bırakılmıştı.

7 Eylül'de Fransızca konuşulan söz konusu bölgelerde de ilkokul 6. (11-12 yaş) ve ortaokul 4. sınıf (15-16 yaş) öğrencilerinin bu dersleri haftada 2 saat almasını zorunlu tutan kanun yasalaşmıştı.

Parlamentodaki süreç boyunca Brüksel'de protestolar düzenlenmiş, Valonya-Brüksel Federasyonu hükümeti ise düzenlemenin çocukları korumayı amaçladığını savunmuştu.