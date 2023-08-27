Bayraklı Belediyesi Öğrencilere Üniversite Kapılarını Açtı

Bayraklı Belediyesi Sosyal Etkinlik Merkezi, bu yıl da onlarca öğrencinin, hayallerindeki üniversitelere yerleşmesini sağladı. ODTÜ'nün yanı sıra, İstanbul Teknik Üniversitesi, Marmara, Gazi ve Hacettepe başta olmak üzere ülkenin önde gelen üniversitelerinde okumaya hak kazanan 113 öğrenci, Bayraklı Belediyesi'ne teşekkür etti. Başkan Serdar Sandal, "Eğitim alanında yarattığımız motivasyon ve uyguladığımız modeller farkını göstermeye başladı. Anaokulundan üniversiteye kadar her yıl artan başarılarla evlatlarımızın yanındayız. Tüm öğrencilerimi kutluyorum" dedi.

İzmir Bayraklı Belediyesi'nde, Sosyal Etkinlik Merkezi aracılığıyla ücretsiz eğitim alan öğrencilerden 113'ü üniversitelerde eğitim alma hakkı kazandı. Bu kapsamda 65 öğrenci lisans, 48 öğrenci ön lisans programlarına yerleşti. Türkiye genelinde nitelikli üniversiteleri kazanma başarısını gösteren öğrenciler; ODTÜ, Hacettepe, Marmara, İTÜ, Gazi ve Dokuz Eylül Üniversiteleri gibi ülkenin önde gelen üniversitelerinin tıp, hukuk, diş hekimliği, mühendislik, mimarlık, eczacılık, veterinerlik, hemşirelik gibi bölümlerini ve eğitim fakültelerini tercih etti.

SERDAR SANDAL: "ÖĞRENCİLERİMİZİN NİTELİKLİ ÜNİVERSİTELERE YERLEŞTİĞİNİ GÖRÜNCE DOĞRU İŞLER YAPTIĞIMIZI GÖREBİLİYORUZ"

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, şunları söyledi:

"4 yıldır anaokulundan üniversiteye kadar eğitim başarımızı artıracak modeller üzerinde çalışıyor, öğrencilerimiz ve eğitmenlerimiz arasında motivasyonu geliştiriyoruz. Öğrencilerimizin; ODTÜ, İTÜ, Gazi, Hacettepe gibi nitelikli üniversitelere yerleştiğini görünce, doğru işler yaptığımızı görebiliyoruz. İnanıyoruz ki; Bayraklı'nın çocukları geleceğin aydınları olacak ve yarınları onlar aydınlatacak. Bayraklı'da kimse hiçbir koşulla eğitimden mahrum kalmasın diye mücadelemizi sürdüreceğiz."