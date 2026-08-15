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Bayburt'ta Eğitim Yatırımları Hız Kesmeden Devam Ediyor

Bayburt'ta Eğitim Yatırımları Hız Kesmeden Devam Ediyor
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Bayburt'ta eğitim altyapısını güçlendirmek amacıyla okul inşaatları sürüyor. İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Faruk Kahraman, Zahit Mahallesi Ortaokulu, Bayburt Anadolu Kız İmam Hatip Lisesi ve Esentepe Anaokulu'nda incelemelerde bulunarak çalışmaların durumu hakkında bilgi aldı. Yetkililer, öğrencilerin modern, güvenli ve nitelikli eğitim ortamlarına kavuşması için yatırımların aralıksız devam ettiğini açıkladı.

Bayburt'ta eğitim altyapısının güçlendirilmesine yönelik yatırımlar kapsamında okul inşaatları ve yapım çalışmaları devam ediyor.

Bayburt İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Faruk Kahraman, yapımı ve çalışmaları sürdürülen Zahit Mahallesi Ortaokulu, Bayburt Anadolu Kız İmam Hatip Lisesi ve Esentepe Anaokulu'nda incelemelerde bulundu.

Çalışmaların mevcut durumu ve devam eden süreç hakkında bilgi alan Kahraman, eğitim yatırımlarının planlanan şekilde ilerleyişini değerlendirdi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, öğrencilerin daha modern, güvenli ve nitelikli eğitim ortamlarına kavuşması amacıyla yatırımların aralıksız sürdürüldüğü belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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