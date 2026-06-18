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Bayburt'ta Mesleki ve Teknik Eğitim Fuarı düzenlendi

Bayburt'ta Mesleki ve Teknik Eğitim Fuarı düzenlendi
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Bayburt Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde düzenlenen fuarda öğrencilerin yıl boyunca hazırladığı projeler sergilendi. Vali Eldivan stantları gezerek öğrenci ve öğretmenlerden bilgi aldı.

Bayburt Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde düzenlenen Mesleki ve Teknik Eğitim Fuarında, öğrencilerin yıl boyunca hazırladığı proje ve çalışmalar sergilendi.

Fuarda öğrenciler tarafından hazırlanan farklı alanlardaki proje ve uygulamalar, katılımcıların incelemesine sunuldu. Mesleki eğitimin üretimle buluştuğu etkinlikte öğrenciler, çalışmalar hakkında fuara katılanlara bilgi verdi.

Fuarı gezen Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, stantlarda sergilenen projeleri inceleyerek, öğrenciler ve öğretmenlerden bilgi aldı.

Mesleki ve teknik eğitimin üretim, istihdam ve nitelikli insan kaynağı açısından önem taşıdığını belirten Vali Eldivan, çalışmalarda emeği geçen öğrenci ve öğretmenleri tebrik etti. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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