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Bayburt'ta 876 öğrenci LGS heyecanı yaşadı

Bayburt'ta 876 öğrenci LGS heyecanı yaşadı
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Bayburt'ta LGS kapsamındaki merkezi sınav başladı. 876 öğrencinin katıldığı sınavda veliler okul bahçelerinde heyecanla bekledi. İki oturum halinde gerçekleştirilen sınav saat 12.50'de sona erecek.

Bayburt'ta Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav başladı. İl genelinde 876 öğrenci sınavda ter dökerken, aileler okul bahçeleri ve çevresinde bekleyişini sürdürdü.

Sınava girecek öğrenciler, sabah saatlerinden itibaren aileleriyle birlikte sınav merkezlerine geldi. Kimlik kontrollerinin ardından salonlara alınan öğrenciler, saat 09.30'da başlayan birinci oturumda soruları yanıtlamaya başladı.

İki oturum halinde gerçekleştirilen sınavın birinci oturumunda öğrencilere Türkçe, inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dil derslerinden toplam 50 soru yöneltildi. Öğrencilere bu oturum için 75 dakika süre verildi.

İlk oturumun saat 10.45'te tamamlanmasının ardından öğrenciler 45 dakikalık araya çıktı. Bu sürede öğrenciler okul bahçelerinde ihtiyaçlarını giderdi.

Sınavın ikinci oturumu ise saat 11.30'da başladı. Matematik ve fen bilimleri derslerinden toplam 40 sorunun yer alacağı ikinci oturumda öğrencilere 80 dakika süre tanındı.

Çocuklarını sınava getiren veliler ise okul bahçelerinde heyecanlı bir şekilde bekledi. Velilerden Uğur Tan, uzun süredir sınava hazırlandıklarını belirterek, "Öğrencimizin tabii ki bir hedefi var. 3-5 senedir bir hazırlık içerisindeyiz, yorgunluk var. Emeklerimizin sonucu için burada bekliyoruz. Rabbim haklarında hayırlısını nasip etsin. Bizim de en büyük dileğimiz, isteğimiz vatanlarına, milletlerine hayırlı evlatlar olmaları. Bunun için çaba gösteriyoruz. Kişisel olarak düşünmeyip evlatlarımızı o şekilde yetiştirme gayreti içerisinde olduk. İnşallah tüm evlatlarımız bu sınavda başarılı olur" dedi.

Velilerden Yaver Saka da çocuklardan çok velilerin heyecanlı olduğunu ifade ederek, sınava giren tüm öğrencilerin mazlum coğrafyaların umudu olması temennisinde bulundu. Saka, "Veliler çocuklardan daha heyecanlı. Çocuğumuzun hedeflediği bir okul var Allah'a şükür. Başından beri planlı bir çalışması var. İnşallah mazlum coğrafyaların umudu olur bu çocuklar. Gariplerin, fakir fukaranın umudu olur bu çocuklar. Olacaklarını da düşünüyorum" diye konuştu.

LGS kapsamındaki merkezi sınav, ikinci oturumun tamamlanmasıyla saat 12.50'de sona erecek. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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