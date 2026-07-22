Haberler

Bayburt'ta Yaz Kur'an kursları bilgi yarışması düzenlenecek

Bayburt'ta Yaz Kur'an kursları bilgi yarışması düzenlenecek
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bayburt İl Müftülüğü, Yaz Kur'an kursu öğrencileri için bilgi yarışması düzenliyor. Başvurular 3 Ağustos'a kadar, yarışma 10 Ağustos'ta yapılacak. İlkokul, ortaokul ve lise kategorilerinde düzenlenecek yarışmada birinciye gram altın, ikinciye 4 bin TL, üçüncüye 2 bin TL ödül verilecek.

Bayburt İl Müftülüğü tarafından Yaz Kur'an kurslarında eğitim gören öğrencilere yönelik bilgi yarışması düzenlenecek. Yarışmaya katılmak isteyen öğrenciler başvurularını 3 Ağustos'a kadar yapabilecek.

10 Ağustos'ta gerçekleştirilecek bilgi yarışması, ilkokul, ortaokul ve lise olmak üzere üç kategoride yapılacak. Yarışmada ilkokul öğrencileri 'Etkinliklerle Dinimi Öğreniyorum', ortaokul ve lise öğrencileri ise 'Dinim İslam' kitabının itikat, siyer ve tecvid bölümlerinden sorumlu olacak.

Dereceye giren öğrencilerin ödüllendirileceği yarışmada birinciye gram altın, ikinciye 4 bin lira, üçüncüye ise 2 bin lira ödül verilecek. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Ankara'da eğitim helikopteri düştü

Ankara'da helikopter düştü! Çok sayıda ekip bölgede

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Akaryakıta yeni zam: Bu gece yarısı pompaya yansıyacak

Akaryakıta yeni zam: Bu gece yarısı pompaya yansıyacak
Ali Koç golü önceden bildi! Talisca topa vurmadan 10 saniye öncesinde söylediği şey bomba

Talisca topa vurmadan 10 saniye öncesinde söylediği şey bomba
ABD'li ünlü şarkıcı D4vd, cinayetten hakim karşısına çıktı: Korkunç palanı böyle yapmış

ABD'li ünlü şarkıcı korkunç cinayeti böyle planlamış!
Apple'dan yeni hamle! 24 ay taksitle iPhone dönemi başlıyor

24 ay taksitle iPhone dönemi başlıyor
Fatma Soydaş gözaltında! Son videosundaki mesajına bakın

Fatma Soydaş gözaltında! Son videosundaki mesajına bakın
ABD için alarm zilleri çalıyor! Çin'den okyanus ortasında stratejik hamle

ABD'nin uykularını kaçıracak görüntü! Hamle bu kez İran'dan değil
Dehşete düşüren kaza! Hatasının bedelini çok ağır ödedi

Hatasının bedelini çok ağır ödedi