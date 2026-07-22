Bayburt'ta Yaz Kur'an kursları bilgi yarışması düzenlenecek

Bayburt İl Müftülüğü tarafından Yaz Kur'an kurslarında eğitim gören öğrencilere yönelik bilgi yarışması düzenlenecek. Yarışmaya katılmak isteyen öğrenciler başvurularını 3 Ağustos'a kadar yapabilecek.

10 Ağustos'ta gerçekleştirilecek bilgi yarışması, ilkokul, ortaokul ve lise olmak üzere üç kategoride yapılacak. Yarışmada ilkokul öğrencileri 'Etkinliklerle Dinimi Öğreniyorum', ortaokul ve lise öğrencileri ise 'Dinim İslam' kitabının itikat, siyer ve tecvid bölümlerinden sorumlu olacak.

Dereceye giren öğrencilerin ödüllendirileceği yarışmada birinciye gram altın, ikinciye 4 bin lira, üçüncüye ise 2 bin lira ödül verilecek. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı