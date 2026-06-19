Bayburt'ta HEM kursiyerlerine iletişim becerileri eğitimi verildi

Sağlık Bakanlığı tarafından başlatılan 'Sağlıklı Hayat Saatleri' programı kapsamında Halk Eğitim Merkezi (HEM) kursiyerlerine iletişim becerileri konusunda eğitim verildi.

Bayburt'ta Sağlıklı Hayat Saatleri programı çerçevesinde HEM kursiyerlerine yönelik eğitim düzenlendi. Eğitimde, 'İletişim Becerileri: Geçinmeye Gönlünüz Var mı?' konusu ele alınarak, Sağlıklı Hayat Merkezi Psikoloğu Secihan Metin tarafından bilgilendirmelerde bulunuldu.

Eğitimde kursiyerlere günlük hayatta iletişim alışkanlıkları, iletişim yöntemleri ve sağlıklı iletişimin önemi konularında bilgi verildi.

Sağlıklı yaşam bilincinin artırılması amacıyla yürütülen programın ilerleyen haftalarda farklı konu başlıklarıyla devam edeceği ifade edildi. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı