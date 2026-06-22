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Bayburt'ta okulların örnek çalışmaları sergilendi

Bayburt'ta okulların örnek çalışmaları sergilendi
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Bayburt'ta okullarda yürütülen bilim, teknoloji, dil, okuma ve atölye çalışmaları, Saray Bahçesi'nde düzenlenen 'Eğitimde İyi Örnekler' etkinliğinde vatandaşlara tanıtıldı. Öğrenci ve öğretmenlerin hazırladığı projeler stantlarda sergilendi.

Bayburt'ta okullarda yürütülen bilim, teknoloji, dil, okuma ve atölye çalışmaları, Saray Bahçesi'nde düzenlenen 'Eğitimde İyi Örnekler' etkinliğinde vatandaşların beğenisine sunuldu.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlikte, öğrenciler ve öğretmenler tarafından hazırlanan projeler stantlarda tanıtıldı. 2204 ve 4006 projeleri, eTwinning çalışmaları, GençTek projeleri, Okuma Halkaları, Dilimizin Zenginlikleri ve Okulun Atölyem projeleri kapsamında emekle oluşturulan eserler sergilendi.

Etkinlikte öğrenciler, çalışmalar hakkında ziyaretçilere bilgi verdi. Bilimsel araştırmalardan teknoloji uygulamalarına, okuma kültüründen dil çalışmalarına kadar farklı alanlarda hazırlanan projeler, katılımcıların ilgisini çekti.

Vali Yardımcısı Cem Gümrükçü ve İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Faruk Kahraman da stantlardaki çalışmaları inceleyerek, öğrenci ve öğretmenlerden projeler hakkında bilgi edindi.

Programda, eğitimde iyi örneklerin görünür kılınması ve öğrencilerin üretkenliğinin desteklenmesi amaçlandı. Etkinliğe okul idarecileri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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