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Bayburt’ta eğitim yatırımları masaya yatırıldı

Bayburt’ta eğitim yatırımları masaya yatırıldı
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Bayburt Valisi Mustafa Eldivan başkanlığında, kent genelinde devam eden okul yatırım programları ile eğitim kurumlarında yürütülen bakım ve onarım çalışmalarının değerlendirildiği toplantı gerçekleştirildi.

Bayburt Valisi Mustafa Eldivan başkanlığında, kent genelinde devam eden okul yatırım programları ile eğitim kurumlarında yürütülen bakım ve onarım çalışmalarının değerlendirildiği toplantı gerçekleştirildi.

Toplantıda, Bayburt'un eğitim altyapısının güçlendirilmesine yönelik sürdürülen okul yatırım programları ele alındı. Yapımı devam eden ve planlanan yeni okul projeleri ile mevcut eğitim kurumlarının fiziki ihtiyaçlarının giderilmesine yönelik bakım ve onarım çalışmaları kapsamlı şekilde değerlendirildi.

Eğitim ortamlarının daha modern, güvenli ve öğrencilerin ihtiyaçlarına cevap verecek nitelikte olması amacıyla yürütülen çalışmaların mevcut durumu görüşülürken, devam eden yatırımların planlanan takvim doğrultusunda tamamlanması için yapılacak çalışmalar da ele alındı.

Toplantıda ayrıca eğitim kurumlarının ihtiyaç ve öncelikleri belirlenerek fiziki şartların daha da iyileştirilmesine yönelik atılacak adımlar değerlendirildi.

Vali Mustafa Eldivan başkanlığındaki toplantıda, kent genelindeki eğitim yatırımlarının etkin şekilde sürdürülmesi ve öğrencilerin daha nitelikli eğitim ortamlarına kavuşması amacıyla yürütülecek çalışmalar konusunda değerlendirmelerde bulunuldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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