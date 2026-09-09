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Bayburt’ta birinci sınıf öğrencileri okul heyecanı yaşadı

Bayburt’ta birinci sınıf öğrencileri okul heyecanı yaşadı
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Uyum Haftası kapsamında 1’inci sınıfa başlayan öğrenciler, okul heyecanı yaşadı.

Uyum Haftası kapsamında 1'inci sınıfa başlayan öğrenciler, okul heyecanı yaşadı. Minik öğrenciler öğretmenleri ve arkadaşlarıyla tanışarak sınıf ortamına alışmaya yönelik çalışmalarla ilk günlerini geçirdi.

Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, Cumhuriyet İlkokulunun 1'inci sınıf öğrencileriyle bir araya geldi. Öğrencilerle sohbet eden Eldivan, yeni eğitim hayatlarında başarı ve mutluluk dileklerinde bulundu.

Uyum Haftası'nda öğrencilerin okula, öğretmenlerine ve arkadaşlarına alışmalarını kolaylaştırmaya yönelik çalışmalar gerçekleştiriliyor. İlk kez okul sıralarında yerlerini alan öğrenciler, öğretmenleri eşliğinde eğitim ortamını tanıyor.

Öğrencilerin heyecanına ortak olan Vali Eldivan, yeni eğitim öğretim yılının öğrenciler, öğretmenler ve veliler için hayırlı olmasını temenni etti.

Vali Eldivan'a ziyaretinde İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Faruk Kahraman da eşlik etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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