Bayburt'ta özel öğrenciler projelerini fuarda tanıttı

Bayburt Özel Eğitim Uygulama Okulunda, öğrenciler tarafından hazırlanan projelerin sergilendiği bilim fuarı açıldı.

Danışman öğretmenleri rehberliğinde çalışma yürüten öğrenciler, farklı temalarda hazırladıkları projeleri fuarda tanıttı. Aile içi iletişim, sağlıklı yaşam, sanatsal faaliyetler, oyunlaştırma, günlük yaşam becerileri, çevre bilinci ve duyusal etkinlikler gibi başlıklarda hazırlanan çalışmalar sergilendi.

Açılışın ardından protokol üyeleri ve veliler tarafından stantlar gezilerek, öğrencilerden projeleri hakkında bilgi alındı. Öğrencilerin emek, sabır ve hayal gücüyle hazırladığı çalışmalar, fuarı gezenlerden ilgi gördü.

Bilim Fuarı'nda öğrenciler, yıl boyunca edindikleri bilgi ve becerileri uygulamalı çalışmalarla sunma imkanı buldu. - BAYBURT

