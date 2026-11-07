Bayburt Lisesi öğrencileri sosyal bağların ruhsal iyi oluşa etkisini dinledi

Bayburt Lisesi öğrencileri sosyal bağların ruhsal iyi oluşa etkisini dinlediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bayburt Lisesi öğrencilerine Psikolog Secihan Metin tarafından sosyal bağların gücü konulu seminer verildi. Seminerde sosyal ilişkilerin psikolojiye etkisi, sağlıklı iletişim, sosyal bağların ruhsal iyi oluşa katkısı ve yalnızlığın birey üzerindeki etkileri ele alındı.
Bayburt Lisesi öğrencilerine Psikolog Secihan Metin tarafından 'Beynimiz Yalnızlığı Sevmez: Sosyal Bağların Gücü' konulu seminer verildi.
Seminerde, sosyal ilişkilerin insan psikolojisi üzerindeki etkileri, sağlıklı iletişimin önemi, sosyal bağların ruhsal iyi oluşa katkısı ve yalnızlığın birey üzerindeki etkileri ele alındı.
Metin, öğrencilerle sosyal ilişkilerin güçlendirilmesi, sağlıklı iletişim kurulması ve sosyal çevrenin psikolojik iyilik haline etkisi üzerine bilgiler paylaştı. Programda, sosyal ve duygusal gelişimde güçlü sosyal bağların rolüne dikkat çekildi.