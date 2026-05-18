Bayburt Lisesinin Erasmus kafilesi İtalya'dan döndü

Bayburt Lisesinden 4 öğretmen ve 3 öğrencinin yer aldığı Erasmus+ kafilesi, İtalya'nın Rimini kentinde katıldıkları eğitim ve kültürel faaliyet programını tamamlayarak yurda döndü.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünün Erasmus+ Konsorsiyum Projesi kapsamında İtalya'ya giden kafile, program süresince farklı eğitim uygulamalarını yerinde inceleme, kültürel etkileşimde bulunma ve uluslararası deneyim kazanma fırsatı buldu.

Bayburt'u ve Bayburt Lisesini İtalya'da temsil eden öğretmen ve öğrenciler, Rimini'deki programda edindikleri bilgi, birikim ve tecrübelerle okullarına döndü.

Programın, öğrencilerin farklı kültürleri tanımasına, öğretmenlerin ise eğitim alanındaki iyi uygulamaları yerinde görmesine katkı sağladığı belirtildi. - BAYBURT

