Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Bayburt Fen Lisesinde Okul Aile Birliği genel kurulu velilerin katılımıyla yapıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bayburt Fen Lisesinde Okul Aile Birliği genel kurulu velilerin katılımıyla yapıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bayburt Fen Lisesi Okul Aile Birliği Genel Kurul Toplantısı, velilerin katılımıyla okulun konferans salonunda yapıldı. Toplantıda öğrencilerin başarılarının artırılması ve okul-aile iletişiminin güçlendirilmesi için görüş alışverişinde bulunuldu.

Bayburt Fen Lisesi 2026-2027 eğitim öğretim yılı Okul Aile Birliği Genel Kurul Toplantısı, velilerin katılımıyla yapıldı. Genel kurulda öğrencilerin akademik başarılarının artırılması, sosyal gelişimlerinin desteklenmesi ve okul-aile iletişiminin güçlendirilmesine yönelik görüş alışverişinde bulunuldu.

Okulun konferans salonunda düzenlenen toplantıda, yeni eğitim öğretim yılına ilişkin faaliyetler hakkında velilere bilgi verildi. Öğrencilerin başarılarının artırılmasında ailelerin üstlendiği sorumluluk ve okul yönetimiyle kurulacak iletişimin önemi vurgulandı.

Eğitim kalitesinin yükseltilmesi, öğrencilerin sosyal yönden gelişimlerinin desteklenmesi ve okul ile aile arasındaki dayanışmanın artırılması konusunda değerlendirmeler yapıldı.

Okul yönetimi, toplantıya katılan velilere teşekkür ederek yeni eğitim öğretim yılının başarılı geçmesi temennisinde bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Polonya karıştı! Cumhurbaşkanının ülkede olmadığı sırada polis, Anayasa Mahkemesi'ni bastı

Cumhurbaşkanı yurt dışındayken, polis Anayasa Mahkemesi'ni bastı
Bahar Şahin'e öyle bir rol teklif edildi ki! 'Edep ya hu!' diyerek tepki gösterdi

Öyle bir rol teklif edildi ki! 'Edep ya hu!' diyerek tepki gösterdi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray Konya'da farka koştu

Galatasaray rakibine gol oldu yağdı
Sedat Peker, felç kalan polisin tedavi masrafını karşıladı

Sedat Peker'den felç kalan polise 8 milyon TL'lik yardım
Erzincan'da restoranın bahçesine yavru ayı girdi! Çalışanları görünce su kanalından yüzerek kaçtı

Restoran bahçesinde sabah sürprizi! Görünce suya atladı
Yanıltıcı reklam yapan iki GSM Operatörüne 8 milyon TL'ye yakın ceza

İki GSM devine "5G" cezası! Reklamları durduruldu
Tekerlekli sandalyedeki arkadaşını yağmurda yalnız bırakmadı! Adıyamanlı Yusuf ayın öğrencisi seçildi

Herkes binaya koştu, o arkadaşını yağmurda yalnız bırakmadı
Hakan Fidan, Marco Rubio ile görüştü: Masada İran, Gazze ve Ukrayna vardı

Atlanta'da kritik buluşma: Masada İran, Gazze ve Ukrayna vardı
Arda Turan'ın Shakhtar Donetsk'i liderliğe oturdu

Liderlik maçına çıktı! İşte sonuç