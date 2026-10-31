Bayburt Fen Lisesinde Okul Aile Birliği genel kurulu velilerin katılımıyla yapıldı

Bayburt Fen Lisesinde Okul Aile Birliği genel kurulu velilerin katılımıyla yapıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bayburt Fen Lisesi Okul Aile Birliği Genel Kurul Toplantısı, velilerin katılımıyla okulun konferans salonunda yapıldı. Toplantıda öğrencilerin başarılarının artırılması ve okul-aile iletişiminin güçlendirilmesi için görüş alışverişinde bulunuldu.
Bayburt Fen Lisesi 2026-2027 eğitim öğretim yılı Okul Aile Birliği Genel Kurul Toplantısı, velilerin katılımıyla yapıldı. Genel kurulda öğrencilerin akademik başarılarının artırılması, sosyal gelişimlerinin desteklenmesi ve okul-aile iletişiminin güçlendirilmesine yönelik görüş alışverişinde bulunuldu.
Okulun konferans salonunda düzenlenen toplantıda, yeni eğitim öğretim yılına ilişkin faaliyetler hakkında velilere bilgi verildi. Öğrencilerin başarılarının artırılmasında ailelerin üstlendiği sorumluluk ve okul yönetimiyle kurulacak iletişimin önemi vurgulandı.
Eğitim kalitesinin yükseltilmesi, öğrencilerin sosyal yönden gelişimlerinin desteklenmesi ve okul ile aile arasındaki dayanışmanın artırılması konusunda değerlendirmeler yapıldı.
Okul yönetimi, toplantıya katılan velilere teşekkür ederek yeni eğitim öğretim yılının başarılı geçmesi temennisinde bulundu.