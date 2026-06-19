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Bayburt BİLSEM öğrencilerinden yıl sonu sergisi

Bayburt BİLSEM öğrencilerinden yıl sonu sergisi
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Bayburt Bilim ve Sanat Merkezi öğrencileri, yıl boyunca hazırladıkları resim çalışmalarını sergiledi ve koro halinde şarkılar söyledi. İl Milli Eğitim Müdürü etkinlikte öğrenci ve öğretmenleri tebrik etti.

Bayburt Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) öğrencileri, yıl boyunca hazırladıkları resim çalışmalarını Çoruh Kültür Merkezi'nde sergiledi. Programda öğrenciler tarafından konser verilerek, koro halinde şarkılar söylendi.

Bayburt'ta Bilim ve Sanat Merkezi tarafından yıl sonu programı düzenlendi. Çoruh Kültür Merkezi'ndeki programda öğrencilerin farklı tekniklerle hazırladığı resim çalışmaları beğeniye sunuldu. Davetliler, sergi alanını dolaşarak, öğrencilerden eserler hakkında bilgi aldı.

Programda öğrenciler müzik performanslarıyla sahne aldı. Sanatsal çalışmaların öne çıktığı etkinlikte, öğrencilerin yıl boyunca emek verdiği eserler ilgi gördü.

İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Faruk Kahraman, öğrenciler ve öğretmenlerle bir araya gelerek, çalışmaları inceledi. Kahraman, emeklerinden dolayı öğrenci ve öğretmenleri tebrik etti, başarılarının devamını diledi. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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