Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Öğretmenler Günü'nde öğretmenlere teşekkür etti

Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, 24 Kasım Öğretmeler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Pekmezci, mesajında, "Milletçe topyekun çağdaş uygarlık seviyesinin üstüne çıkmayı hedeflediğimiz Cumhuriyetimizin 100. yılında bu hedefe ulaşmak için geleceğimizin teminatı gençlerimizi yetiştiren öğretmenlerimize güvenimiz tamdır. Türkiye Cumhuriyeti, öğretmenlerimizin başarısı ile sağlam temeller üzerinde yükselmeye devam edecektir." ifadelerini kullandı.

Öğretmenliğin, gücünü sevgiden alan kutsal bir meslek olduğunu vurgulayan Pekmezci, şunları kaydetti:

"Bunun içindir ki ülkemizin aydınlık geleceğini öğretmenlerimizin alın terinde görüyoruz. Öğretmenlerimiz, güzeli ve doğruyu savunan, milli birlik ve beraberlik anlayışı ile geleceğimizin teminatı çocuklarımızı büyük bir sabır ve özveri ile yetiştiren, geleceğimizin dönüşüm mimarlarıdır. Bu onurlu meslekte yıllarca hizmet etmiş biri olarak, Millet Mekteplerinin açıldığı ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e 'Başöğretmenlik' unvanının verildiği bu anlamlı günde tüm öğretmenlerimize şükranlarımı sunuyor, ebediyete irtihal etmiş öğretmenlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Tüm eğitim camiamızın 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü tebrik ediyorum."