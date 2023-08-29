Batman Üniversitesi'nde Öğrencilere Bilgilendirme Standı Kuruldu

Batman Emniyet Müdürlüğü tarafından Batman Üniversitesi'nde, kayıt yaptıran öğrencilerin bilgilendirilmesi amacıyla stant kuruldu. Stantta, kayıt için gelen öğrencilere çeşitli konularda bilgi verildi, broşür dağıtıldı ve hediyeler verildi.