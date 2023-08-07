Batman'da öğrencilere yönelik 'askıda yemek' uygulaması devam edecek

BATMAN - Batman'da öğrencilere yönelik 'askıda yemek' uygulamasının devamı için belediye ve Batman Üniversitesi arasında protokol imzalandı.

Batman'da 2022-2023 öğretim yılında Batman Üniversitesi öğrencilerine yönelik 'askıda yemek' uygulaması yapıldı. Bu uygulamanın yeni eğitim öğretim yılında da devam ettirilmesi için belediye binasında Batman Belediyesi ve Batman Üniversitesi arasından protokol imzalandı. Uygulamayla Batman Üniversitesi öğrencilerinin öğle yemeği Batman Belediyesi tarafından karşılanacak. İmza töreninde konuşan Batman Belediye Başkan Vekili ve Batman Valisi Ekrem Canalp, "Akademisyen ve öğrenci buluşmalarımız bakın ne kadar güzel oldu. Şu anda 131 akademisyenimiz bu proje için gönüllü oldu. Yani düşününki bir ortaokul, lise öğrencisi daha üniversiteye gitmeden bir profesör, bir doçent geliyor öğrencilerimize ders veriyor. Yani ortaokuldayken, lisedeyken öğrencilerimiz üniversite havası kokluyor. Onların üzerinde oluşturacağı motivasyonu düşünün. Onların ortaya koyacağı vizyonu düşünün. Bu harika ve çokta güzel bir uygulama. Bu sene inşallah bu akademisyenlerimizle beraber bu projeye daha güçlü şekilde devam etme imkanımız olacak. Buradaki projede Batman Üniversitesi ile yapmış olduğumuz askıda yemek projesidir. Bununla da mevzu bahis öğrencilerimiz ve Batman'ın gençleri ise para bizim için teferruattır" dedi.

"131 akademisyen lise öğrencileriyle buluşacak"

'İyilik Bulaşıcıdır' projesiyle 131 akademisyenin yeni eğitim öğretim yılında öğrencilerle buluşacağını belirten Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İdris Demir ise, "Burada bulunmamızın amacı öğrencilerimize ücretsiz yemek sağlamak. 'Askıda yemek' protokolüdür. Ancak Batman Valiliği ve Batman Belediyesinin Batman Üniversitesine verdiği destek bununla sınırlı değildir. Geçen sene devam eden akademisyen-öğrenci buluşmalarında çok yol aldık. Akademisyen-öğrenci buluşmalarında 54 hocamız gönüllü olmuştu öncesinde. Eylül ayında başlayacak olan 2023-2024 eğitim öğretim yılı için altyapımızı ve hazırlıklarımızı biz tamamladık. Bu sene 'İyilik Bulaşıcıdır' projesine 131 öğretim görevlimiz gönüllü oldu. Batman Üniversitesinin 131 elemanı 2023-2024 eğitim öğretim yılında okullarımıza giderek tecrübelerini evlatlarımıza aktaracaklar" diye konuştu.