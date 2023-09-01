Toplum Yararına Programlar çerçevesinde Batman Çalışma ve İş Kurumu Müdürlüğü tarafından Milli Eğitim İl Müdürlüğü bünyesinde okullarda istihdam edilecek 420 kişi için noter kurası gerçekleştirildi.

Batman'da Milli Eğitim İl Müdürlüğüne kura ile 420 işçi alındı

BATMAN - Toplum Yararına Programlar çerçevesinde Batman Çalışma ve İş Kurumu Müdürlüğü tarafından Milli Eğitim İl Müdürlüğü bünyesinde okullarda istihdam edilecek 420 kişi için noter kurası gerçekleştirildi.

Toplamada 8 bin 139 kişinin başvurduğu kura sonucu Batman merkez 340, Kozluk 30, Sason 20, Beşiri 15, Gercüş 10 ve Hasankeyf 5 kişi olmak üzere toplamda 420 kişi işbaşı yapacak. Çalışma ve İş Kurumu Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Bilindiği üzere her yıl çeşitli kamu kurumları ile işbirliği yaparak TYP çerçevesinde geçici süreli personel ihtiyaçlarını karşılamaktayız. Bu yıl Gençlik Spor İl Müdürlüğümüze 23 ve İl Milli Eğitim Müdürlüğümüze 420 olmak üzere 443 kişilik tahsis yapılmıştır. Valimizin talimatları ve kurumlarımızın istişareleri sonucu seçme yönteminin yüzde 100'ünün noter kurası belirlenmesi kararlaştırılmıştır. Bugün sizlerin huzurunda noter kura işlemini gerçekleştireceğiz. Daha sonra seçilen kişiler ilanımızda belirtmiş olduğumuz şartlara uygun olup olmadığı değerlendirilerek işlem gerçekleştirecektir. İlan metinlerimizde belirttiğimiz üzere; hane halkı gelirinin net asgari ücret tutarının 1,5 katı olan 17 bin 103 lira 48 kuruşu geçmemesi, emekli ve malul aylığı almaması, aktif öğrenci olmaması ve güvenlik incelemesinin olumlu sonuçlanması durumunda kurada adı çıkan kişiler asil olarak programa başlatılacaktır. Bu şartlardan birini veya birkaçını taşımadığı tespit edilen kişilerin yerine ise noter tarafından belirlenen sıraya göre yedek katılımcılar programa başlatılacaktır" denildi.

Kura öncesi konuşan Batman Milli Eğitim İl Müdür Yardımcısı Mustafa Arslan, "Çalışma ve İş Kurumu ile Milli Eğitim Bakanlığının ortak yürüttüğü TYP çerçevesinde Batman'da görevlendirilecek 420 personelimizin kura çekim programını gerçekleştiriyoruz. Noterimizin mihmandarlığı eşliğinde kura çekimi yapılacak. İl merkezinde, köylerimizde ve ilçelerimizde görev yapacak arkadaşlarımızın isimleri noter maharetiyle çekilecek" dedi.

Kura sonucu isimleri belirlenen vatandaşların 11 Eylül 2023 tarihinde işe başlayıp 10 Haziran 2024 tarihine kadar çalışacakları kaydedildi. Kesin kura sonuçlarının 4 Eylül Pazartesi günü belli olacağı bildirildi.