BARÜ’nün mühendislik programları akreditasyon başarılarını 5 yıla tamamladı

Bartın Üniversitesinin (BARÜ) 5 mühendislik programının akreditasyon süreleri Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (MÜDEK) tarafından 5 yıla uzatıldı.

Bartın Üniversitesinde (BARÜ) nitelikli eğitim anlayışı ve kalite güvencesi çalışmaları doğrultusunda mühendislik eğitiminde yeni bir başarıya daha imza atıldı. Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (MÜDEK) tarafından BARÜ'nün farklı fakültelerinde yer alan mühendislik lisans programlarının kalite standartlarına uygunluğu bir kez daha tescillendi.

Yapılan değerlendirmeler sonucunda Bartın Orman Fakültesindeki Orman Mühendisliği ve Orman Endüstri Mühendisliği programlarıyla Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesindeki Makine Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği ve Elektrik-Elektronik Mühendisliği programlarının akreditasyon süreleri 3 yıl daha uzatıldı. Böylece mühendislik programlarının akreditasyon süreleri toplam 5 yıla çıkarılarak 2029 yılına kadar geçerli hale geldi.

MÜDEK akreditasyonu; mühendislik programlarının eğitim amaçları, öğretim planı, akademik kadrosu, laboratuvar altyapısı, ölçme-değerlendirme sistemi, sürekli iyileştirme çalışmaları ve mezun yeterlilikleri gibi birçok başlıkta ulusal ve uluslararası ölçütlere uygunluğunu belgeliyor.

BARÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Akkaya, akreditasyon başarısının ardından Bartın Orman Fakültesi ile Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesinin temsilcileriyle bir araya geldi. Sürece katkı sunan akademik ve idari personele tebriklerini ileten Rektör Akkaya, kalite odaklı çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini belirterek emeği geçenlere teşekkür etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı