BARÜ'de kan bağışı kampanyası yoğun katılımla tamamlandı

Bartın Üniversitesi (BARÜ) ile Türk Kızılay iş birliğinde toplumsal dayanışmayı güçlendirmek amacıyla düzenlenen kan bağışı kampanyası başarıyla tamamlandı. "BARÜ'nün Kanında Hayat Var" sloganıyla yürütülen kampanya kapsamında Kutlubey ve Ağdacı yerleşkelerinde Türk Kızılay tarafından çadırlar kuruldu.

Öğrenciler, akademik ve idari personelin yoğun katılım gösterdiği etkinlik boyunca Türk Kızılay yetkilileri, kan bağışı süreci ve gönüllü bağışın önemi hakkında bilgiler verdi. Kampanyaya BARÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Akkaya da destek vererek kan bağışında bulundu. Toplumsal sorumluluk ve gönüllük anlayışının önemli bir örneğinin sergilendiği kampanyada, belirlenen hedefin de üzerine çıkıldı. Kampanyanın hedefi olan 1071 ünite kan bağışı sayısı aşılarak 1109 ünite kan bağışı yapıldı.

BARÜ böylece sosyal sorumluluk ve farkındalık noktasında örnek bir çalışmaya daha imza atmış oldu. - BARTIN

