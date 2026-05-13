Küçük öğrenciler üniversitede eğlendi

Bartın Üniversitesinde (BARÜ) geleneksel hale getirilen "Öğretmenim Şenliği" sosyal, kültürel ve sanatsal etkinliklere ev sahipliği yaptı. Şenlikte ünivrsiteli gençler anaokulu öğrencileri ile birlikte eğlendi.

Bartın Üniversitesi (BARÜ) Eğitim Fakültesi tarafından birlik, beraberlik ve dayanışma kültürünü geliştirmek hedefiyle "12. Geleneksel Öğretmenim Şenliği" düzenlendi. Şenlik; konserlerden bilgi yarışmalarına, bilimsel deneylerden sanat atölyelerine kadar birçok etkinlikle yüzlerce katılımcıyı bir araya getirdi.

Programın açılışı Kutlubey Yerleşkesi İİBF-Eğitim Fakültesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. Açılışta konuşan BARÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Akkaya, öğretmenlik mesleğinin özveri gerektirdiğine dikkat çekerek "Öğretmen asla işe gitmez, öğretmen okula gider. Yaptığı eylemi iş olarak görmeyen, bir sanat olarak gören bir nesli yetiştirmenin önemini bilen bir mesleğin şenliğini kutluyoruz. Öğretmenlik mesleği, sevgiyle, sabırla ve özveriyle yapılabilecek en özel görevlerden biridir." ifadelerini kullandı.

Program kapsamında Eğitim Fakültesinden Dr. Öğr. Üyesi Reha Sarıkaya, Arş. Gör. Dr. Ümit Koç ile öğrenciler Bilge Kartal ve Efe Can Aslan'ın açılış konseri büyük beğeni topladı. "Cevap Bizde" bilgi yarışmasıyla ise katılımcılar hem eğlendi hem de öğrendi.

Gölet alanında devam eden programda öğrenciler için "Dünyada Benim de İzim Var" çark oyunu, deneyler, kil, ebru, sulu boya, şönil ve akrilik çalışmaları, özel bireylere yönelik mesleki gelişim atölyesi, yapı inşa oyunları, anime karakter çizimi, fraktal etkinliği gibi çeşitli uygulamalar yapıldı. BARÜ öğrenci kulüpleri de kurdukları stantlarla katılımcılara oyunlar, yarışmalar ve sosyal aktiviteler sundu. Ayrıca programda, lösemi hastalığını yenerek sağlığına kavuşan bir çocuk adına balonlar gökyüzüne bırakıldı.

Renkli görüntülere sahne olan 12. Geleneksel Öğretmenim Şenliğinde Bartın'daki farklı ana okullarından gelen öğrenciler, üniversiteli abla ve ağabeyleri ile sosyal ve kişisel gelişimlerine katkı sağlayacak etkinliklere katıldı - BARTIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı