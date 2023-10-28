Bartın Üniversitesi'nde öğrenciler asansör sarsılması nedeniyle eylem yaptı

BARTIN Üniversitesi'nin Ağdacı yerleşkesinde bulunan Kredi Yurtlar Kurumu'na (KYK) bağlı kız öğrenci yurdunda, asansörün sarsılması nedeniyle korku yaşayan öğrenciler yurt bahçesinde toplanarak, eylem yaptı.

Ağdacı yerleşkesinde bulunan 1084 öğrenci kapasiteli kız öğrenci yurdundaki asansöre binen 2'si öğrenci 1 temizlik görevlisi, -1'e inmek istedikleri sırada asansörün sarsılmasıyla korku yaşadı. Bunun üzernie öğrenciler ve arkadaşları yurt önüne çıkarak, eylem yaptı. Kız öğrenciler telefonlarının ışıklarını yakarak, 'asansör bakımları yapılsın' diye bağırarak slogan attı. Polis ve jandarma ekiplerinin çevrede yoğun güvenlik önlemi almasının ardından Bartın Gençlik ve Spor İl Müdürü Halil Akkaş, yurda gelerek öğrencilerle görüştü. Öğrenciler, Akkaş'la görüştükten sonra olaysız şekilde yurda girdi. (DHA)