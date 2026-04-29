Bartın Organize Sanayi Bölgesi Meslek Yüksekokuluna 'Makine' programı açıldı

Bartın Üniversitesi (BARÜ) bünyesindeki Bartın Organize Sanayi Bölgesi Meslek Yüksekokuluna "Makine" ön lisans programının açılması Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından onaylandı.

Bartın Üniversitesi (BARÜ) bünyesinde sanayi sektörünün nitelikli iş gücü ihtiyacını karşılamak amacıyla kurulan Bartın Organize Sanayi Bölgesi Meslek Yüksekokuluna yönelik çalışmalar devam ediyor. Bu doğrultuda Bartın Organize Sanayi Bölgesi Meslek Yüksekokulu bünyesinde "Makine" ön lisans programının açılması Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından uygun bulundu. Gençlerin istihdamına ve geleceğin mesleklerine odaklanılan BARÜ'de, sektörün nitelikli iş gücü ihtiyacının karşılanmasına yönelik önemli bir adım daha atılmış oldu.

Makine programı, Makine ve Metal Teknolojileri Bölümü altında eğitim-öğretim faaliyetini sürdürecek. BARÜ, sanayinin ihtiyaç duyduğu alanlarda sektörle uyumlu eğitim programlarını artırmaya yönelik çalışmalarına devam edecek.

Programın onaylanmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren BARÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Akkaya, "Bartın Üniversitesi olarak öğrencilerimizin bilgi, beceri ve yetkinliklerinin sanayi ve iş dünyasının ihtiyaçları doğrultusunda geliştirilmesini hedefleniyoruz. Bu kapsamda sektörün ihtiyaçları doğrultusunda eğitim alanlarımızı sürekli geliştiriyoruz. Bartın Organize Sanayi Bölgesi Meslek Yüksekokulundaki bölüm sayımızı artırmaya devam edeceğiz. Yenilikçi ve uygulamalı eğitim odaklı çalışmalarımıza verdikleri destek dolayısıyla YÖK Başkanımız Prof. Dr. Sayın Erol Özvar ve YÖK üyelerimize teşekkür ediyorum" dedi. - BARTIN

