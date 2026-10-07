Haberler

Bandırma Denetimli Serbestlik Müdürlüğü'nde yükümlüler yazar ve şairlerle buluştu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bandırma Denetimli Serbestlik Müdürlüğü'nde yükümlüler yazar ve şairlerle buluştu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bandırma Denetimli Serbestlik Müdürlüğü kütüphanesinde düzenlenen edebiyat buluşmasında yükümlüler, gönüllü yazarlar ve şairlerle bir araya geldi. Etkinlikte edebiyatın iyileştirici gücü ele alındı, katılımcılarla edebiyatın kişisel gelişime katkısı konuşuldu.

Bandırma Denetimli Serbestlik Müdürlüğü kütüphanesinde düzenlenen edebiyat buluşmasında yükümlüler, yazar ve şairlerle bir araya geldi. Etkinlikte edebiyatın iyileştirici gücü ele alınırken, katılımcılarla edebiyat üzerine sohbet gerçekleştirildi.

Bandırma Denetimli Serbestlik Müdürlüğü kütüphanesinde yükümlülere yönelik edebiyat buluşması gerçekleştirildi.

Gönüllü yazarlar Fatoş Cemre ve Ayşe Kayacan ile şair Ahmet Batu'nun katılımıyla düzenlenen etkinlikte yükümlüler, edebiyat dünyasının farklı yönleriyle bir araya geldi. Edebiyatın iyileştirici gücünün ele alındığı buluşmada, katılımcılarla edebiyat üzerine sohbet gerçekleştirildi. Yazar ve şairler, edebiyatla ilgili deneyimlerini katılımcılarla paylaşırken, etkinlikte farklı edebi konular üzerine görüş alışverişinde bulunuldu.

Yükümlülerin yazar ve şairlerle bir araya gelerek edebiyat dünyasını yakından tanıma fırsatı bulduğu etkinlikte, edebiyatın bireyler üzerindeki etkisi ve edebiyat çalışmalarının kişisel gelişime katkısı üzerine sohbet edildi.

Bandırma Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından etkinliğe katkı sağlayan gönüllü yazarlar Fatoş Cemre, Ayşe Kayacan ve şair Ahmet Batu'ya teşekkür edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Rusya'da veba alarmı! ABD vatandaşlarına 'Ülkeyi terk edin' çağrısı

Gizemli ölüm dünyanın uykularını kaçırdı: O ülkeyi derhal terk edin
Trump’ın sözleri ABD’yi karıştırdı: Beyaz Saray’dan jet hızında açıklama geldi

Sözleri bu kez ABD’yi karıştırdı: Beyaz Saray jet hızında yalanladı

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Olaylı infazda yeni gelişme! ABD'de idam sonrası hayatta kalan Christa Pike'ın bilinci yerine geldi

Başarısız infazdan sağ çıkmıştı! Tüm dünyayı şaşırtmaya devam ediyor
Uygulama noktasında silahlı saldırı! 1 polisimiz şehit oldu, zanlı intihara kalkıştı

Hain saldırı! Polisimiz şehit oldu, zanlı aynı silahla kendini vurdu
Arjantin'de tarihi veda! Lionel Messi son kez formayı giydi

Dünya bu olayı konuşuyor! Dün gece tarihi anlar yaşandı
UEFA'dan İsrailli futbolcuya soruşturma

Harekete geçtiler! İsrail'in rezilliği cevapsız kalmadı

Trafikte korna kavgası: Motosikletli kurye saldırıya uğradı

Bela resmen "geliyorum" dedi: Kornaya bastı, dehşeti yaşadı

Müge Anlı canlı yayında estetik yorumlarına tepki gösterdi

Canlı yayında fena patladı: Ünlü isim estetik iddialarına cevap verdi

Malatya'da dolu yağışı yolları beyaza bürüdü

Kışın eli kulağında! Ekim ayında yollar beyaz örtüyle kaplandı