Bandırma'da Ana Jet Üssü kapılarını çocuklara açtı

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yürütülen "Mehmetçikle Bir Gün Projesi" çerçevesinde, Balıkesir'in Bandırma ilçesinde bulunan 6'ncı Ana Jet Üs Komutanlığı, ilkokul öğrencilerine kapılarını açtı.

Şehit Üsteğmen Cemil Kaya İlkokulu öğrencileri, proje çerçevesinde Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde faaliyet gösteren 6'ncı Ana Jet Üs Komutanlığı'nda ağırlandı. "Göklerin çelik kanatları" olarak nitelendirilen üssü yakından inceleme fırsatı bulan minik öğrenciler, askeri personelle bir araya gelerek unutulmaz bir gün yaşadı. Askeri uçakları büyük bir ilgiyle inceleyen çocukların heyecanı ve merakı ise gözlerinden okundu.

Renkli görüntülerin ortaya çıktığı ziyarete ilişkin Milli Savunma Bakanlığı'ndan da bir açıklama yapıldı. Bakanlığın resmi sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, minik öğrencilerin ziyaretinden duyulan memnuniyet dile getirilerek, "Öğrencilerimizi ağırlamaktan büyük bir mutluluk duyduk. Gelecekte vatanımızın semalarını koruyacak, bilimin ve teknolojinin ışığında yetişen minik kartallarımızın gözlerindeki heyecana ve meraklı bakışlarına tanıklık etmek bizler için paha biçilmezdi. Gökleriniz açık, ufkunuz geniş olsun çocuklar" ifadelerine yer verildi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
