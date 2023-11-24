Bandırma Belediye Başkanı Tolga Tosun Öğretmenler Günü'nü kutladı

Bandırma Belediye Başkanı Tolga Tosun, Öğretmenler Günü dolayısıyla Bandırma Milli Eğitim Müdürü Mutlu Aslan'ı ziyaret ederek, öğretmenlere zeytin fidanı hediye etti.

Bandırma Belediye Başkanı Tolga Tosun 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Bandırma Milli Eğitim Müdürü Mutlu Aslan'ı makamında ziyaret ederek, Öğretmenler Günü'nü kutladı.

Makam ziyareti ardından Cumhuriyet Meydanı'nda yapılan Çelenk Sunma törenine katılan Belediye Başkanı Tolga Tosun, tören alanındaki öğretmenlerle tek tek selamlaşarak Öğretmenler Günü'nü kutladı.

Bandırma'nın yeşiline katkı sağlamak ve öğretmenlere kalıcı bir hediye vermek isteyen Başkan Tosun, "Kıymetli öğretmenlerim, sizler bu ülkenin geleceği için genç filizler yetiştiriyor, geleceğimizi şekillendiriyorsunuz. Bu zeytin fidanı geleceğimize nefes olacak barışı ve umudu sağlayacaktır" diyerek zeytin fidanı dağıttı.

Belediye Meclis Üyeleri ve Belediye Başkan Yardımcılarının da katılımıyla Bandırma'da görev yapan toplam 2600 öğretmene zeytin fidanı hediye edildi.