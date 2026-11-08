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Balıkesir Üniversitesi Rektörü Oğurlu, Ayvalık MYO'da akreditasyonu inceledi

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Balıkesir Üniversitesi Rektörü Oğurlu, Ayvalık MYO'da akreditasyonu inceledi
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Balıkesir Üniversitesi Rektörü Oğurlu ve rektör yardımcıları, Ayvalık MYO'yu ziyaret ederek eğitim ve akreditasyon çalışmalarını inceledi. Ziyarette 23-24 Aralık 2026'daki kariyer fuarı için öğrenciler davet edildi, Prof. Dr. Yakup Dinç'in profesörlük ataması tebrik edildi.

Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yücel Oğurlu, beraberindeki rektör yardımcılarıyla birlikte Ayvalık Meslek Yüksekokulu'nu ziyaret ederek eğitim faaliyetleri, akreditasyon süreci ve yürütülen akademik çalışmalar hakkında bilgi aldı. Ziyarete, Balıkesir Üniversitesi Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Cevdet Avcıkurt ve Prof. Dr. Fatih Satıl da katıldı.

Ayvalık Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Yakup Dinç tarafından karşılanan üniversite yönetimi, İşletme Yönetimi Programı kapsamında yürütülen akreditasyon çalışmaları hakkında bilgilendirildi. Yüksekokulda incelemelerde bulunan Rektör Oğurlu ve beraberindeki heyet, eğitim kalitesinin artırılması, akademik gelişim ve akreditasyon sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Öğrencilere kariyer fuarı daveti

Ziyaret kapsamında, 23-24 Aralık 2026 tarihlerinde Balıkesir Üniversitesi kampüsünde düzenlenecek olan Balıkesir Bölgesel Kariyer Fuarı da gündeme geldi. Rektör Oğurlu, fuarın içeriği hakkında bilgiler vererek Ayvalık Meslek Yüksekokulu öğrencilerini etkinliğe davet etti.

Prof. Dr. Yakup Dinç'e tebrik

Ziyarette ayrıca Ayvalık Meslek Yüksekokulu müdürü ve Turizm ve Otel İşletmeciliği Programı öğretim üyesi Yakup Dinç'in profesörlük kadrosuna atanması da gündeme geldi. Rektör Prof. Dr. Yücel Oğurlu, Prof. Dr. Yakup Dinç'i akademik kariyerindeki bu önemli gelişmeden dolayı tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

Müdür Dinç'ten üniversite yönetimine teşekkür

Ayvalık Meslek Yüksekokulu müdürü Prof. Dr. Yakup Dinç ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Rektör Oğurlu ve rektör yardımcılarına teşekkür etti. Yüksekokulun mevcut durumu, eğitim faaliyetleri ve akademik çalışmaları hakkında açıklamalarda bulunan Dinç, üniversite yönetiminin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Ziyaret, yüksekokulda gerçekleştirilen incelemelerin ardından sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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