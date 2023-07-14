Balıkesir Üniversitesi'nde arpa hasadı yapıldı

Balıkesir Üniversitesi Çağış Yerleşkesi'ndeki tarıma elverişli arazilerde ekimi yapılan arpa için hasada başlandı. Rektör Prof. Dr. Yücel Oğurlu, hasat çalışmalarını yerinde inceledi.

Balıkesir Üniversitesi Çağış Yerleşkesi'ndeki tarıma elverişli arazilerde ekimi yapılan arpa için hasada başlandı.

Balıkesir Üniversitesi Hayvancılık Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından ekilen arpanın hasadına Rektör Prof. Dr. Yücel Oğurlu katılarak çalışmaları yerinde inceledi. Rektör Oğurlu'ya, rektör yardımcıları Prof. Dr. Cevdet Avcıkurt, Prof. Dr. Murat Doğdubay, Hayvancılık Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Yasin Baykalır ve Genel Sekreter Yemliha Yanar da eşlik etti.

Hayvancılık Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Baykalır, hasat hakkında Rektör Oğurlu'ya bilgi verdi.