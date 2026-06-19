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Balıkesir MYO’da Mezuniyet Coşkusu

Balıkesir MYO’da Mezuniyet Coşkusu
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Balıkesir Üniversitesi Balıkesir Meslek Yüksekokulu’nda düzenlenen mezuniyet töreninde öğrenciler keplerini atarak mezuniyet sevinci yaşadı. Törende konuşan okul müdürü Doç. Dr. Fatmagül Tolun, mezunların ülkeye değer katacak bireyler olarak yetiştiğini belirtirken, dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. Konserle renklenen etkinliğe Rektör Prof. Dr. Yücel Oğurlu ve aileler katıldı.

Balıkesir Üniversitesi Balıkesir Meslek Yüksekokulu'nda (MYO) mezuniyet heyecanı yaşandı.

Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi Şehit Fethi Sekin Konferans Salonu'nda düzenlenen 2025-2026 Akademik Yılı mezuniyet töreninde mezun öğrenciler adına dönem birincisi bir konuşma yaptı. Balıkesir Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Fatmagül Tolun da mezun öğrencileri tebrik ettiği konuşmasında, onları mesleki bilgi ve donanımlarıyla ülkeye değer katacak bireyler olarak yetiştiklerini ifade etti.

Düzenlenen konserle renklenen törende daha sonra dereceye giren öğrencilere başarı belgeleri ve ödülleri takdim edildi. Tören, tüm mezunlara belgelerinin verilmesinin ardından keplerin atılmasıyla sona erdi.

Törene Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yücel Oğurlu, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Cevdet Avcıkurt, Prof. Dr. Murat Doğdubay ve Prof. Dr. Fatih Satıl, senato üyeleri ile akademisyenler ve öğrencilerin aileleri katıldı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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