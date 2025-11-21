Haberler

Balıkesir Gastronomi Akademisi'nde "Karanfilli Bayram Ekmeği" Coşkusu

Balıkesir Gastronomi Akademisi'nde 'Karanfilli Bayram Ekmeği' Coşkusu
Balıkesir Öğretmen Akademileri bünyesindeki Gastronomi Akademisi, ikinci etkinliğinde öğretmenleri kentin zengin lezzeti olan Karanfilli Bayram Ekmeği ile buluşturdu. Gazi Mustafa Kemal Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde gerçekleşen faaliyette, öğretmenler hem ekmeğin tarihi ve yapımı hakkında bilgi aldı hem de ustalar eşliğinde kendi hamurlarını hazırladı.

Balıkesir Öğretmen Akademileri çatısı altında açılan ve faaliyetlerine 2025–2026 Eğitim Öğretim Yılında başlayan Gastronomi Akademisi, geleneksel lezzetleri öğretmenlerle buluşturmaya devam ediyor.

Gastronomi kültürü açısından zengin bir birikime sahip olan Balıkesir'in özel lezzetlerini merkeze alan Akademi, "şehir, mekân, insan" temaları çerçevesindeki ikinci faaliyetini "Karanfilli Bayram Ekmeği" başlığıyla gerçekleştirdi. Etkinliğe Gazi Mustafa Kemal Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ev sahipliği yaptı.

Gıda Teknolojileri Öğretmeni Kadirye Kahraman ile Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanında görev yapan Usta Öğreticiler Tuğçe Ergün ve Safiyenur Avcı konuk olarak yer aldı. Faaliyet, Gazi Mustafa Kemal Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Yiyecek İçecek Hizmetleri Bölümü sunum salonunda saat 17.00 itibarıyla başladı.

Ekmek Geleneği Hakkında Bilgi Verildi

Etkinliğin ilk bölümünde, Gastronomi Akademisi konuklarından Kadirye Kahraman tarafından önceden hazırlanan karanfilli ekmekler, çay eşliğinde öğretmenlere ikram edildi.

Kahraman, ikramların ardından Balıkesir gastronomisi, bu alanda yürütülen çalışmalar ve Balıkesir Olgunlaşma Enstitüsü'nün faaliyetleri hakkında kapsamlı bilgiler verdi. Konuşmasının odak noktasında yer alan Karanfilli Bayram Ekmeği geleneğine ve ekmeğin yapısal özelliklerine değinen Kahraman, geçmişten günümüze gelen Balıkesir gastronomi mirasına yönelik bilgilendirmelerle sunumunu tamamladı.

Katılımcı öğretmenler hem ekmek yapımı hem de farklı konulardaki sorularını konuklara iletti; sorular, uzmanlar tarafından ilgiyle cevaplandı. Hazırlanan ekmek hamurları, öğretmenler tarafından evde pişirilmek üzere mayalanmaya bırakılmasının ardından faaliyet toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.

Ayşe Şar
Haberler.com / Eğitim
