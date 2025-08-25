Bakan Tekin'den YKS Sonuçları Üzerine Başarı Dilekleri

Bakan Tekin'den YKS Sonuçları Üzerine Başarı Dilekleri
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 2025-YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından gençlere hitaben, başarılarının ülkenin geleceği için önemli olduğunu vurguladı ve üniversite hayatında edinilecek deneyimlerin değerine dikkat çekti.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 2025- Yks sonuçlarına ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sevgili gençler; bugün, hayatınızda yeni bir yolculuğun ilk adımını atıyorsunuz. Üniversite tercih sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte uzun süredir verdiğiniz emeklerin ve gösterdiğiniz gayretin karşılığını almış bulunuyorsunuz. Sizlerin azmi, çalışkanlığı ve hayalleri bizler için en büyük gurur kaynağıdır. Her zaman olduğu gibi bundan sonra da yanınızdayız. Nerede olursanız olun elde edeceğiniz her başarı bizler için en büyük mutluluk vesilesi olacaktır. Üniversite hayatınızda yalnızca akademik bilgi değil, aynı zamanda dostluklar, değerler ve hayat tecrübeleri de kazanacağınıza yürekten inanıyorum. Bununla birlikte yeni eğitim öğretim yılında üniversite sınavına hazırlanan tüm evlatlarımız için de gerekli hazırlıklarımızı tamamladık. Sizler azimle çalışın; bizler her daim yanınızda olmaya devam edeceğiz. Çünkü sizler bu ülkenin geleceğisiniz, bizler de yolunuzu aydınlatmak için buradayız. Yolunuz açık, bahtınız parlak olsun" dedi.

