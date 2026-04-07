Bakan Tekin: Çocuklar, eğitime hayatına kendi değerlerimizi tanıyarak başlasın istiyoruz

1) BAKAN TEKİN: ÇOCUKLAR, EĞİTİME HAYATINA KENDİ DEĞERLERİMİZİ TANIYARAK BAŞLASIN İSTİYORUZ (2)

KREŞ AÇILIŞINA KATILDI

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, daha sonra Fatma-Meral-Beyhan Uslu Kreş ve Gündüz Bakım Evi açılış törenine katıldı. Bakan Tekin, "Yaklaşık 3 yıldır Milli Eğitim Bakanlığı görevini yürütmeye çalışıyorum ve bu esnada da hiçbir tane resmi bütçeyle yani kamu bütçesiyle yapılan bir okulun açılışını yapmadım. Sadece hayırseverler tarafından yapılan okulların açılışına gittim. Sebebi de şu gittiğim her yerde hayırseverlerimize teşekkür ediyorum. Allah sizlerden razı olsun. Devletin, milletin üzerinden bu yükün alınmasına katkı verdiğiniz için, devlete millete bu anlamda katkı sağladığınız için, geleceğimize çocuklarımıza bu anlamda verdiğiniz katkıdan dolayı teşekkür etmek için buradayım" ifadelerini kullandı.

Bakan Tekin, okulları denetlemenin görevleri olduğunu belirterek, "Burası 3-6 yaş çocuklarımıza hizmet edecek. Ben Fatma Şahin Başkanımızla bu konuları çok konuşuyoruz. Daha önce İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile bu konuda bir tartışmaya girdik. Tartışma esnasında İstanbul Büyükşehir Belediyesine şu eleştiriyi yapmıştım. Anayasamız belli, anayasamızın sonunda devrim kanunları başlığıyla Tevhid-i Tedrisat Kanunu var. Üzerine başta Milli Eğitim Temel kanunu olmak üzere resmi olarak bütün kamu kurumlarının bütün özel kurumların bağlayan uymak zorunda olduğumuz yasal düzenlemeler var. Bu yasal düzenlemelerin hepsi eğitimle ilgili işlerde Milli Eğitim Bakanlığı'na hizmet yapmak, denetlemek, kontrol etmek ve program oluşturmak yetkisini görevini ve sorumluluğunu bize veriyor. Yani biz Milli Eğitim Bakanlığı olarak Türkiye'nin neresinde olursa olsun bir çocuğumuz eğer okula erişim sorunu yaşıyorsa o çocuğun sorunu bizim sorunumuzdur. Anayasa bizi sosyal devlet olarak tanımlamış. O çocuk okula gittiğinde, okulda eğitim öğretim programının ne olduğu, içeriğinin ne olduğu, ülkesine milletine bağlılık öğretiliyor mu öğretilmiyor mu, pedagojik anlamda akademik ilkelere uygun bir eğitim veriliyor mu verilmiyor mu, bunu denetlemek bizim görevimiz. Bu eğitimi, bu programı yetkin ehil kişiler veriyor mu vermiyor mu, bunu denetlemek bizim görevimiz" diye konuştu.

'HERKESİ EĞİTİM ÖĞRETİM SÜRECİNE KATKI VERMEYE DAVET EDİYORUM'

Bakan Tekin, çocukların denetimi yapılmayan yerlerde vakit geçirmelerine müsaade edilmeyeceğini belirterek, şöyle konuştu:

"Zamanın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanına bunu söylüyordum. Diyordum ki siz iş adamlarından hayır aldığınızı iddia ediyorsunuz. Aldığınız hayırlarla inşa ettiğiniz okul binaları arasında kreş binaları arasında bir paralellik var mı? Yani kimseyi kandırıyor musunuz kandırmıyor musunuz? bunu bir görelim. Hayrı aldınız. Ne aldınız, ne kadar aldınız, ne yaptınız bunu bir görelim. Gördük. Bunu sistemimize işleyelim. e-Okul diye bir sistemimiz var bizim orada kayıtlı olsun. Vatandaşımız da bilsin desin ki burada bir okul var bu okul Milli Eğitim Bakanlığı'nın kontrolünde. Milli Eğitim Bakanlığı'nın uygun bulduğu kişiler bu okulda öğretmenlik yapıyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın uygun bulduğu ders kitapları ve müfredat burada işleniyor. Bunu yapalım dedim. Siz bizi denetleyemezsiniz diyor. Niye denetleyemiyoruz? Siz hangi ülkede yaşıyorsunuz, anayasamız sizi bağlamıyor mu, kanunlar sizi bağlamıyor mu? Diyor ki erkeksen gel kapat. Kardeşim ben kapatacağım demiyorum. Ben diyorum ki gelin buranın standartlarını belirleyelim. Türkiye'de 75 bin tane okul var. Bu 75 bin okulun nasıl standartları belirliyorsak bu 75 bin okulda nasıl programları denetliyorsak bunu yapalım. Biz devletin bize yüklediği sorumlulukları yerine getirmeye çalışan insanlarız. Dolayısıyla ben gerçek ya da tüzel bütün kişileri, sivil toplum örgütlerini, herkesi eğitim öğretim sürecine katkı vermeye davet ediyorum. Milli Eğitim Bakanı olarak da bu konuda katkı veren herkesin ayağına gidip teşekkür etmeyi de taahhüt ediyorum. Bunu da yapıyoruz ama milletin çoluğunu çocuğunu kandırmak, nereye gittiği belli olmayan, ne program aldığı belli olmayan, vatanseverliğini tespit etmediğimiz, hukuka uygunluğunu tespit etmediğimiz yerlerde çocuklarımızın vakit geçirmelerine de müsaade edemeyiz"

Kaynak: Demirören Haber Ajansı