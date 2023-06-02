BAİBÜ Mudurnu Süreyya Astarcı Meslek Yüksekokulu'nda Mezuniyet Töreni

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ) Mudurnu Süreyya Astarcı Meslek Yüksekokulunda 209 öğrenci için mezuniyet töreni düzenlendi. Törende dereceye giren ve mezun olan öğrencilere belgeleri verildi, kep atıldı.

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ) Mudurnu Süreyya Astarcı Meslek Yüksekokulunda mezuniyet heyecanı yaşandı.

Bitkisel ve Hayvansal Üretim, Yönetim ve Organizasyon, Otel Lokanta ve İkram Hizmetleri, Ormancılık, Mimarlık ve Şehir Planlama ile Veterinerlik bölümlerinde ön lisans eğitimlerini tamamlayan 209 öğrenci için mezuniyet töreni düzenlendi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende konuşan okul müdürü Doç. Dr. Nezih Okur, mezun öğrencilere bundan sonraki hayatlarında başarı diledi.

Okul birincisi olan Ormancılık Bölümü öğrencisi Filiz Yılmaz da duygularını paylaştı.

Törende dereceye giren ve mezun olan öğrencilere belgeleri verildi, hep birlikte kep atıldı.

Akademik ve idari personel ile aileler de törende yer aldı.