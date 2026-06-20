Baba-oğul YKS'ya yan yana sınıflarda girdi

Bursa'da 43 yaşındaki baba ile 17 yaşındaki oğlu, bir yıl boyunca beraber çalıştıkları YKS'ya aynı okulda bitişik sınıflarda girdi.

İstanbul, Ankara ve İzmir'in ardından en çok başvuru yapılan illerden olan Bursa'da on binlerce aday Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girdi. Yıllar sonra ilk kez üniversite sınavına giren 43 yaşındaki Cumhur Kılıç, 17 yaşındaki oğlu Ahmet Kılıç ile birlikte aynı okulda yan yana sınıflarda sınava girmenin mutluluğunu yaşadı.

Sınava 1 yıl boyunca oğlu ile birlikte çalıştıklarını anlatan Cumhur Kılıç, "İnşallah herkesin gönlüne göre olur. O bana sordu, ben ona sordum. Sınava baba oğul birlikte çalıştık. İnşallah başarılı oluruz" dedi. Kılıç, pazarlama bölümünde okumak istediğini aktardı.

Babası gibi ilk kez sınava girecek olan 17 yaşındaki Ahmet Kılıç da çok heyecanlı olduğunu belirterek, "Babamla birlikte sınava girdiğim için çok mutluyum. Onunla birlikte çalışmak çok keyifliydi. Bana sürekli destek oldu. Sınavda da yan sınıfta olduğunu bilmek bana güven veriyor" diye konuştu.

Ahmet Kılıç, İtalya'da endüstriyel tasarım okumak istediğini belirtti.

Kimlik kontrollerinin ardından baba-oğul sınava girecekleri sınıflarına gitmek için ayrıldı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı