Haberler

Malatya'da YKS heyecanı sürüyor

Malatya'da YKS heyecanı sürüyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

YKS'nin ikinci oturumu AYT, Malatya'da 58 binada 23 bin 144 adayın katılımıyla başladı. Veliler okul çevrelerinde heyecanla bekleyişini sürdürüyor.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testi ( Ayt ), Malatya'da başladı. Sabahın erken saatlerinden itibaren sınav merkezlerine gelen adaylar, kimlik ve sınav giriş belgelerinin kontrolünün ardından salonlara alınırken, veliler ise okul bahçeleri ve çevresinde heyecanla bekleyişini sürdürdü.

Saat 10.15'te başlayan AYT öncesinde kent genelindeki sınav merkezlerinde yoğunluk yaşandı. Adaylar sınav salonlarına alınırken, veliler de çocuklarının sınavdan çıkmasını beklemek üzere okul çevrelerinde yerlerini aldı.

Malatya genelinde AYT, 58 binada 23 bin 144 adayın katılımıyla gerçekleştiriliyor. Aynı gün yapılacak Yabancı Dil Testi'ne (YDT) ise 6 binada bin 948 aday katılacak. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
19 Mart'tan beri aranıyordu! Aysel Yıldırım cinayete kurban gitmiş

94 gündür aranan Aysel Yıldırım'dan kahreden haber
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Nesli tehlike altındaki Kafkas burunlu engerek dağcıların karşısına çıktı

Türkiye’nin en zehirlisi! Bir anda dağcıların karşısına çıktı
Melis Sezen tatilde! Bikinili pozlarına yorum yağdı

Ünlü oyuncu tatilde! Bikinili pozlarına resmen yorum yağdı
Adapazarı'nda sokakta vurduğu husumetlisine kemeriyle turnike yaptı; O anlar kamerada

Sokak ortasında husumetlisini vurdu! Ölmesin diye turnike yaptı
İlçe seferber oldu! 15 yaşındaki Fatma İrem her yerde aranıyor

İlçe seferber oldu! 15 yaşındaki Fatma İrem her yerde aranıyor
Genç polis kalbine yenildi, hamile eşi gözyaşlarına boğuldu

Karnında bebeğiyle hayatının en büyük acısını yaşadı
İran'dan 6 hafta sonra bir ilk! Harg Adası'ndan ham petrol ihracatı başladı

İran'dan 6 hafta sonra bir ilk
Trump'tan skandal Ukrayna çıkışı: Kadınları hariç hayranı değilim

Ukrayna için söyledikleri savaş çıkarır! Kadınları hariç...