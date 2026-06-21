Malatya'da YKS heyecanı sürüyor

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testi ( Ayt ), Malatya'da başladı. Sabahın erken saatlerinden itibaren sınav merkezlerine gelen adaylar, kimlik ve sınav giriş belgelerinin kontrolünün ardından salonlara alınırken, veliler ise okul bahçeleri ve çevresinde heyecanla bekleyişini sürdürdü.

Saat 10.15'te başlayan AYT öncesinde kent genelindeki sınav merkezlerinde yoğunluk yaşandı. Adaylar sınav salonlarına alınırken, veliler de çocuklarının sınavdan çıkmasını beklemek üzere okul çevrelerinde yerlerini aldı.

Malatya genelinde AYT, 58 binada 23 bin 144 adayın katılımıyla gerçekleştiriliyor. Aynı gün yapılacak Yabancı Dil Testi'ne (YDT) ise 6 binada bin 948 aday katılacak. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı