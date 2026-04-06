Aydıntepe MYO danışma kurulunda sektör beklentileri ele alındı

Aydıntepe Meslek Yüksekokulu Danışma Kurulu toplantısında, bölgesel ihtiyaçlar, eğitim-öğretim süreçleri ve sektör beklentileri değerlendirildi. Toplantıda, tarım ve hayvancılık alanındaki gelişmeler ile kurumlar arası iş birliğinin güçlendirilmesine yönelik başlıklar ele alındı.

Aydıntepe MYO Müdürü Doç. Dr. Volkan Gül başkanlığında, paydaş kurumların katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda, iş birliği imkanları ve geleceğe yönelik ortak adımlar üzerinde duruldu. Bölgenin ihtiyaçları doğrultusunda daha nitelikli eğitim süreçlerinin oluşturulmasına ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu.

Toplantıda, eğitim ile sektör arasındaki bağın güçlendirilmesi ve uygulamaya dönük iş birliklerinin artırılması yönünde değerlendirmeler yapıldı.

Aydıntepe Meslek Yüksekokulu ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantının, eğitim-üretim iş birliğinin geliştirilmesine katkı sunması hedefleniyor. - BAYBURT

